Studienaussteiger sind in Unternehmen begehrt

KEVELAER. Die Wirtschafsförderung Kevelaer lädt am Montag, 27. März, 17 Uhr, zur Veranstaltung „Studienaussteiger*Innen im Unternehmen – ein Mehrwert für Sie!“ ein. Die Projektleiterin von „NEXT STEP Niederrhein“, Silke Neuhaus, wird interessierten Unternehmen das Projekt vorstellen.

Sie wird Tipps und Hinweise geben, wie Unternehmen mit Studienabbrechern in Kontakt treten können, ihre Sichtbarkeit für diese Zielgruppe erhöhen und somit ein weiteres Werkzeug im Kampf gegen den Fachkräftemangel nutzen können. Tagtäglich erscheinen Berichte in der Presse oder den sozialen Medien – der Fachkräftemangel ist präsenter denn je und trifft nicht nur Kevelaerer Unternehmen, sondern Unternehmen in Deutschland und der ganzen Welt. Die Gründe dafür sind vielfältig, unter anderem die Coronakrise sowie der demografische Wandel, der stetig voranschreitet. Dies stellt Unternehmen vor große Herausforderungen. „Das Ziel der Kevelaerer Wirtschaftsförderung ist, die Unternehmen in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen und stets als Ansprechpartnerin hilfreich an ihrer Seite zu stehen“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin der Wallfahrtsstadt. „Next Step Niederrhein“ heißt das mit Mitteln des Landes NRW finanzierte Projekt der Hochschulen Rhein-Waal und Niederrhein, welches sich an Studierende richtet, die zweifeln oder darüber nachdenken, ihr Studium abzubrechen. Durch individuelles und lösungsorientiertes Coaching werden diese Studierenden auf ihrem Weg begleitet, der mit dem Ergebnis des erfolgreichen Weiterstudierens, einem Studiengangwechsel oder dem Beginn einer Ausbildung enden kann.

Was viele Unternehmen vermutlich nicht wissen, 27 bis 30 Prozent der Bachelor-Studierenden brechen bundesweit auch tatsächlich ohne Abschluss ab. Das ist ein großer Anteil. Früher gingen die Aussteiger im System Hochschule oft einfach verloren. Heutzutage sind sie jedoch heiß begehrt, als potentielle Fachkräfte von morgen, etwa in einer Ausbildung in Industrie, Handel oder Handwerk. Die Aussteiger bringen fortgeschrittene Reife, Motivation, ein hohes Ausbildungsniveau und erste Erfahrungen mit. Hiervon können auch Kevelaerer Unternehmen profitieren. Durch die kostenlose Anmeldung des Unternehmens für die digitale „Unternehmerliste“ auf der Internetseite von NEXT STEP Niederrhein, gelangt das Unternehmen in den Fokus für die ehemaligen Studierenden.

Auf der Internetseite bietet „NEXT STEP Niederrhein“ auch eine Checkliste an, wie Unternehmen sich attraktiver für Studienaussteiger machen können. Das Sprichwort vom deutschen Schriftsteller Bertolt Brecht „Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren“ trifft in der heutigen Zeit nicht nur auf den Sport zu. „Unternehmen haben hier die Möglichkeit mit wenig Aufwand, viel für ihr Unternehmen zu gewinnen“, sagt Heinz-Josef Theunissen von der Wirtschaftsförderung Kevelaer. „Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen“. Anmeldungen zur Veranstaltung bitte bis zum 23.03.2023 an: wirtschaftsfoerderung@kevelaer.de

Für Rückfragen stehen die Projektleitung von „NEXT STEP Niederrhein“ und die Wirtschaftsförderung Kevelaer zur Verfügung.