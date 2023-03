Speh und Frost in der Pop Bar

HALDERN. Am kommenden Sonntag, 26. März, um 17 Uhr sind Anja Speh (Klavier) und Heiner Frost (Lesung) zu Gast in der Pop Bar in Haldern.

Frost wird Auszüge aus seinem neuen Buch „Gerichtigkeit“ vorlesen. Es geht um „Protokolle“ von Prozessen. Frost arbeitet seit über 20 Jahren für die Niederrhein Nachrichten und ist fast ebenso lange auch als Gerichtsreporter unterwegs. 2017 erschien ein erster Band mit Texten aus Gerichtssälen und aus dem Knast („Am Ende der Zweifel“). Ende letzten Jahres erschien dann „Gerichtigkeit – Jenseits von Gut und Böse. Reportagen“. Es geht um die Lücke, die in der Regel zwischen Recht und Gerechtigkeit entsteht, wenn vor Gericht verhandelt wird.

Frost: „Paragraphen sind Wartende. Vulkane im Ruhestand. Stilliegende Karussells. Paragraphen leben vom Verstoß – erst durch Taten gewinnen sie an Bedeutung. Urteile sind Behälter: Schachteln, Schubladen, Sarkophage. Urteile sind Gebäude: Hütten, Kapellen, Kathedralen. Urteile sind das Ende einer Geschichte und der Beginn einer anderen. Es gibt kein Unentschieden vor Gericht. Jeder Prozess: ein Endspiel. Jutiz sucht nach Schuld und Unschuld – das Publikum nicht selten nach Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Aber was, wenn die Welt ist wie ist? Regenbogengrau …“.

Für den musikalischen Teil der Lesung ist die Pianistin Anja Speh zuständig, die eine Woche später auch im Bürgerhaus zu hören sein wird. Frost: „Anja hat die Musik ausgesucht. Ich habe mich da nicht eingemischt. Es gab bei der Auswahl der Stück nur eine Bedingung: Keine Musik von mir.“ Die Lesung mit Musik beginnt um 17 Uhr und dauert circa 90 Minuten. Der Eintritt ist frei.