KREIS KLEVE. Die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer (IHK) hat ab dem 1. April zum ersten Mal in ihrer fast 100-jährigen Geschichte eine Regionalleiterin im Kreis Kleve: Julia Nepicks (30) folgt auf Dr. Andreas Henseler, der auf eigenen Wunsch die IHK nach über acht Jahren als ihr Gesicht verlässt, um neuer Wirtschaftsförderer der Stadt Oberhausen zu werden. Nepicks ist ab dem 1. April dann offiziell Ansprechpartnerin für Unternehmen und Gründer, für Politik und Verwaltung im Kreis Kleve.

Die Schlüsselübergabe hat allerdings bereits stattgefunden: Rund 50 Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft waren dazu ins Technologie-Zentrum Kleve (TZK) eingeladen, um einerseits Henseler zu verabschieden und andererseits Nepicks zu begrüßen. IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Stefan Dietzfelbinger lobte zunächst Henselers Einsatz auch auf menschlicher Ebene. „Bei Dir gab es immer den Tag der offenen Türe. Jeder konnte zu Dir ins Büro kommen. Zudem hattest Du immer auch ein offenes Ohr. Du hast zugehört und geführt. Es war eine vertrauensvolle Zusammenarbeit“, resümierte Dietzfelbinger. Zudem sei Henseler ein „talentierter Netzwerker“ gewesen. Damit habe der 45-Jährige die IHK „in turbulenten Zeiten“ auch fachlich vorangebracht. Eine wichtige Aufgabe sei dabei die euregionale Zusammenarbeit mit den Niederlanden gewesen, aber auch das Fördern junger Talente und den Ausbau des innovativen und digitalen Segments.

Wie wichtig die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer für den Kreis Kleve ist, erwähnte Landrat Christoph Gerwers. „Der Kreis Kleve ist vom Mittelstand geprägt. Viele Familien-Betriebe stehen für Arbeitsplätze und Wertschöpfung. Die IHK vertritt die Belange der Unternehmen mit klarer Sprache, verbindlich und macht gute Vorschläge. Damit ist sie ein wichtiger Partner für die Region. Dieser enge Kontakt ist für uns in Politik und der Verwaltung sehr wichtig. Daher freue ich mich, dass die IHK mit Frau Nepicks künftig im Kreis Kleve sichtbar ist.“

-Anzeige-

Kleves Bürgermeister Wolfgang Gebing schloss sich diesen Worten an: „Mit Frau Nepicks wird die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen unserer Stadt und der IHK hier im Technologie-Zentrum fortgesetzt. Gemeinsam schaffen wir beste Voraussetzungen für Start-ups, Firmen-Service und erstklassige Betreuung.“ Julia Nepicks soll, nach Zustimmung der Gesellschafter, auch Geschäftsführerin der TZK GmbH werden.

Die 30-jährige Duisburgerin ist seit Mai 2022 bei der Niederrheinischen IHK als Referentin für Innovation und Digitales tätig. Sie wuchs am Niederrhein auf und studierte Politik- und Sozialwissenschaften in Münster, Enschede und Bochum. Nach ihrem Studium arbeitete sie in der regionalen Wirtschaftsförderung, bevor ihr Weg sie zur IHK führte. Bereits seit Juni vergangenen Jahres ist sie Geschäftsführerin des Fördervereins der Hochschule Rhein-Waal.

Eine ihrer ersten Aufgaben wird es nun sein, neue Servicepunkte im Kreis Kleve zu etablieren. In Kalkar und Geldern sollen künftig zusätzlich zum Klever Standort regelmäßig Beratungen rund um die Themen Gründung, Betriebsnachfolge sowie Aus- und Weiterbildung stattfinden. „So sind wir für unsere Betriebe im Kreis Kleve noch besser und persönlicher erreichbar“, sagte Nepicks.