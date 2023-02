STRAELEN. Der Kabarettist Florian Schroeder gastiert auf Einladung des Kulturring Straelen am Freitag, 24. Februar um 20 Uhr, (Einlass 19 Uhr) im Forum an der Fontanestraße 7 im Schulzentrum Straelen. Alle Liebhaber der politischen Satire werden sicher ganz auf ihre Kosten kommen, wenn Schroeder in Straelen sein aktuelles Kabarettprogramm „Neustart“ live auf der Bühne im Forum präsentieren wird.

Zum Programm: Es ist Zeit für einen Neustart – so sehr wie noch nie. Und zwar heute Eigentlich schon gestern. Aber da hatten wir keine Zeit. So hat das Geschrei das Gespräch ersetzt, es gibt keine Freunde mehr, nur noch Feinde – und Opfer. Die Digitalisierung ist unsere Chance und doch schafft sie uns ab! Disruption und Revolution sind permanent geworden. Wir kennen alles und wissen nichts. ADHS ist keine Krankheit mehr, sondern die neue Digitalkompetenz. Alles soll eindeutig sein und ist doch so paradox: Während wir mit Hochgeschwindigkeit der Apokalypse entgegenrasen, sehnen wir uns verzweifelt nach neuen Helden. An diesem Abend formatieren wir die Festplatte neu – jenseits von Weltuntergang und Erlösungsversprechen, jenseits von Hysterie und Gleichgültigkeit, jenseits von Gut und Böse.

Karten für das Gastspiel in Straelen sind im Vorverkauf zum Preis von 26,50 Euro in Straelen beim Kulturring am Markt 11, beim Bürgerservice im Rathaus und in Geldern bei Bücher Keuck und beim Bücherkoffer Derrix, sowie online unter www.kulturring-straelen.de erhältlich. Für alle Kulturring-Mitglieder gibt es nur in der Geschäftsstelle des Kulturrings ermäßigte Karten. An der Abendkasse kosten die Karten dann 28,50 Euro.

