GELDERN. Mit jeder Menge (Live-)Musik geht das Gelderner Winterevent „Heiß auf Eis“ geht in seine letzte Woche. Bis Sonntag bieten die Stadt Geldern und der Werbering noch einmal einige schöne Programmpunkte: Zum letzten „After-Work-Meeting“ mit Live-Musik von Annie My und Ben Handke lädt am heutigen Mittwoch ab 18 Uhr der Gelderner Werbering ein. Donnerstag (letzter Vorentscheid) und Freitag (Finale) steht jeweils ab 19.30 Uhr das beliebte Bierkasten-Curling im Fokus. Am Freitag ist außerdem Dietmar Houken mit seiner mobilen Disco „Swing die Hufe” zu Gast bei „Heiß auf Eis“ und präsentiert von 17 bis 21 Uhr Edry-Klassiker und Weihnachtshits. Das letzte Mal Live-Musik genießen können Besuch am Samstag, 17. Dezember – zu Gast auf der Geldern-Bühne sind ab 18 Uhr die Musiker von tr´Endless Vibes. Sie bieten Songinspirationen aus den Bereichen Pop, Rock, Singer/Songwriter, aber auch aus den Genres Jazz, Blues, Instrumental- und Filmmusik. Zum Abschluss von „Heiß auf Eis“ haben Kinder am Sonntag, 18. Dezember, noch einmal die Gelegenheit, die Schlittschuhbahn auf dem Gelderner Marktplatz zu nutzen.