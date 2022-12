NIEUKERK. Zum diesjährigen Moonlight-Shopping präsentiert der Werbering Nieukerk ein neues Konzept. Am kommenden Freitag, 9. Dezember, wollen die Organisatoren ihren Besuchern einen unvergesslichen Abend für die ganze Familie in vorweihnachtlicher Atmosphäre präsentieren.

Viele Gebäude im Ort werden von 18 bis 22 Uhr in bunten Farben erstrahlen. Glühwein, Punsch und andere Leckereien wie Crêpes und Grillwurst werden angeboten und die Geschäfte haben für einen gemütlichen Weihnachtseinkauf an diesem Tag bis 22 Uhr geöffnet.

Für die Kinder werden Rundfahrten mit der Kinderlokomotive angeboten und auch der Nikolaus hat seinen Besuch in Nieukerk angekündigt. Um 18 Uhr werden die Kinder Weihnachtslieder an den Feuertonnen auf dem Friedensplatz singen, bevor der Nikolaus dort kleine Geschenke an die Kinder verteilt.

Der Werbering ist besonders glücklich darüber, dass die Jugendfeuerwehr Kerken an diesem Abend eine Spendenaktion für die Gelderner Tafel durchführt. Die Vorweihnachtszeit soll für alle etwas heller und schöner gestaltet werden. Der Werbering ruft alle Bürger auf, Lebensmittelspenden wie Konserven, Nudeln, Kartoffeln und anderes bei der Jugendfeuerwehr Kerken abzugeben, diese wird auf dem Friedensplatz zu finden sein.

Hoffnung und ein wenig Leichtigkeit wünscht sich der Werbering für diesen Abend und unterstützt die Landwirte auf ihrer „Ein Funken-Hoffnung“-Tour an diesem Abend und spendet Schokoladen-Nikoläuse, die im Altenheim verteilt werden. Die bunt beleuchtet Traktoren ziehen am kommenden Freitag durch Nieukerk und schenken den Menschen Hoffnung und Zuversicht, gleichzeitig machen die Landwirte auf sich aufmerksam, da auch diese immer höhere Betriebskosten haben. „Achten Sie bei ihrem nächsten Einkauf darauf, regionale Produkte zu kaufen, damit bei unseren Landwirten ein Funken Hoffnung erstrahlt“, betont der Werbering.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Nieukerk mit weihnachtlichen Klängen. Um 18.30 Uhr führt der Werbering die Zwischenziehung zur Weihnachtsverlosung in der Volksbank durch. Da in der aktuellen Energiekrise die Gemeinde Kerken und die Gemeinde St. Dionysius Strom sparen müssen und die Beleuchtung an öffentlichen Gebäuden abschaltet, werden auch sie an diesem Abend ein wenig Hoffnung versprühen und das Rathaus und die Kirche bis 22 Uhr erleuchten. Die Kirche kann über die Eyller Seite am Konradaltar bis 22 Uhr besichtigt werden und man kann eine Kerze bei der Mutter Gottes anzünden.

Erstmalig wird ein Moonlight-Trödelmarkt vor dem Rathaus auf dem Kirchplatz sein Angebot unterbreiten. Auf der Friedensstraße und der Krefelder Straße wird ein kleiner, vorweihnachtlicher Markt mit Ständen der Gewerbetreibenden und verschiedener Vereine wie die DLRG und der Heimatverein präsentiert. Weihnachtliche Deko, Plätzchen, selbstgemachte Marmelade und einiges mehr wird dort angeboten.

Stimmungsvolle Musik, viele Lichter und Feuerschein werden den Nieukerker Ortskern zum Moonlight-Shopping in eine schöne, vorweihnachtliche Atmosphäre tauchen.