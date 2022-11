Nein, die Corona-Impfung macht den Verlauf der Grippe nicht schlimmer

Im Internet verbreitet sich die Behauptung, der Gesundheitsamts-Chef von Victoria in Australien habe gesagt, die Impfung gegen Covid-19 führe zu schwereren Grippeverläufen. Das stimmt nicht – seine Aussage wird falsch interpretiert.

Über die Privatnachrichten-App Telegram verbreitet sich ein Video aus einer australischen Fernsehsendung. Der Moderator befragte darin Brett Sutton, Gesundheitsamts-Chef des australischen Bundesstaates Victoria, zu Covid-19 und der Grippe. Laut den Telegram-Beiträgen sagte Sutton in dem Gespräch, dass die Covid-19-Impfung zu einem „viel schwereren Verlauf“ der Grippe führe. Das stimmt so nicht.

Suttons Aussage wurde in den Telegram-Beiträgen falsch interpretiert. Das dortige Gesundheitsamt schrieb CORRECTIV.Faktencheck: „Der Chef des Gesundheitsamts von Victoria sagte nicht, dass eine Covid-19-Impfung die Grippe schlimmer mache.“

-Anzeige-

Brett Suttons Aussage zur Covid-19-Impfung wird auf Telegram falsch dargestellt

In dem auf Telegram geteilten Ausschnitt werden etwa 30 Sekunden aus einem Interview mit Sutton gezeigt. Der Telegram-Beitrag nennt die Quelle: den australischen Fernsehsender 7News. Eine Google-Suche führt zu dem Originalvideo, das der Sender am 29. April 2022 auf Twitter veröffentlichte.

Darin fragt der Moderator, ob man sicher zwischen den Symptomen von Covid-19 und jenen der Grippe unterscheiden könne. Brett Sutton antwortet: „Das ist nicht leicht zu unterscheiden. Wenn Sie ähnliche Symptome haben, machen Sie einen Covid-19-Schnelltest oder einen PCR-Test. Aber die Grippe sieht sehr ähnlich aus. Für Menschen, die gegen Covid-19 geimpft sind, kann es sich tatsächlich um eine viel schwerwiegende Krankheit mit hohem Fieber, schrecklichen Kopfschmerzen und dem Gefühl, nicht von der Couch aufstehen zu können, handeln. Die Leute fühlen sich wirklich so, als wären sie von einem Lastwagen überfahren worden.“

Aus dem Kontext des gesamten Interviews wird also deutlich: Sutton meint, die Corona-Impfung schütze vor Covid-19, aber nicht vor einer Grippe. Wer sich ungeimpft mit der Grippe infiziere, könne deswegen stärkere Symptome haben als eine geimpfte Person, die sich mit Covid-19 infiziere.

Virologe: Kein Einfluss der Covid-19-Impfung auf Grippeverlauf bekannt

Außerdem haben wir nachgefragt – Friedemann Weber, Direktor am Institut für Virologie der Justus-Liebig-Universität in Gießen, schrieb uns per E-Mail: Dass die Covid-19-Impfung den Verlauf der Grippe schlimmer mache, sei ihm nicht bekannt. „Tatsächlich ist es – wenn überhaupt – eher andersrum, nämlich dass eine Impfung für einen gewissen Zeitraum die Empfänglichkeit für andere Infektionen herabsetzt.“

Ashley Mansell vom australischen Hudson-Institut für Medizinforschung sagte der Faktencheck-Redaktion der AFP: „Meines Wissens gibt es keine Hinweise darauf, dass eine Grippeimpfung die Anfälligkeit für eine der beiden Infektionen erhöht.“

Durch eine Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Anzeigenblätter (BVDA), dem rund 200 Verlage mit einer wöchentlichen Auflage von ca. 49 Mio. Zeitungen angehören, erscheint in den Anzeigenblättern regelmäßig ein Faktencheck des unabhängigen und gemeinnützigen Recherchezentrums CORRECTIV. Die vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt systematische Missstände auf und überprüft irreführende Behauptungen. Wie Falschmeldungen unsere Wahrnehmung beeinflussen und wie Sie sich vor gezielten Falschnachrichten schützen können, erfahren Sie unter correctiv.org/faktencheck