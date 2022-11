STRAELEN. Am 14.Januar werden wieder die Blaulichter in der bofrost-Halle eingeschaltet. Zum ersten Mal nach der Corona-Pause findet die Blaulicht-Nacht wieder traditionell Anfang Januar statt. Dazu wird die Coverband „Treasure“ einmal mehr die Halle zum Kochen bringen. Da ist sich das Orga-Team der Feuerwehr Straelen ganz sicher.

Die Musiker von „Treasure“ warten mit einem energiegeladenen Partyprogramm auf und haben einiges Neues im Gepäck. „Wir freuen uns auf ein riesiges Livespektakel mit Dancetracks, Schlager, Partymusik und Charthits“, freut sich Marco Peters vom Orga-Team. Natürlich sind auch die DJ’s von „Dance-Sensation.de“ wieder mit feinsten Beats am Start. Sie werden den Besuchern vor und nach den Bandsets mächtig einheizen und sorgen für Partystimmung bis in die Morgenstunden.

Die traditionelle Tombola gehört wie die Hauptverlosung auch wieder fest zum Programm. „Hier möchten wir schon jetzt ein großes Dankeschön an die vielen Unternehmen aussprechen, die uns immer wieder so toll unterstützen“, betont Peters. In der EX-Bar dürfen sich die Besucher wieder auf alkoholische und nicht alkoholische EX-tail‘s freuen. Für ein unvergessliches Andenken sorgen die „Photo-Nerds“. Hier kann man sich mit witzigen (Feuerwehr-)Utensilien ausrüsten und den Abend in einem Foto verewigen.

„Da wir bereits sehr viele Anfragen für die Tickets bekommen, haben wir uns dazu entschlossen, in diesem Jahr den Ticketverkauf offiziell wieder mit einem Pre-Sale-Opening am Samstag, 3. Dezember, bei uns am Feuerwehrhaus in Straelen zu starten. Zwischen 11 und 17 Uhr können dort die Tickets zum Vorverkaufspreis von zehn Euro erworben werden“, erklärt Mario Leupers, Einheitsführer der Straelener Wehrleute.

Sollten Tickets für die Blaulicht-Nacht 2023 aus dem „Pre-Sale-Opening“ übrig bleiben, sind diese im Vorverkauf ausschließlich bei der „Jakobs-Börse“ (beim Aldi Straelen) erhältlich und nur solange der Vorrat reicht.

„Noch bis Weihnachten versuchen wir wieder alle Haushalte im Straelener Stadtgebiet zu besuchen, um dort unsere Lose für die Hauptverlosung anzubieten. Es warten wieder viele attraktive Preise auf die glücklichen Gewinner. Jedes verkaufte Los nimmt an der Ziehung teil, auch wenn man nicht an der Blaulicht-Nacht 2023 teilnimmt. Diejenigen, die kein Glück bei der Hauptverlosung haben sollten, erhalten auf jedes Los einen Vorteilscoupon, der bei „Self – mein Markt“ in Straelen bis zum 21. Januar 2023 eingelöst werden kann“, kündigt Peters an. „Der Erlös der gesamten Veranstaltung fließt wie immer zu 100 Prozent in die Arbeit der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr Straelen ein. Mit dem Kauf eines oder mehrerer Lose unterstützen Sie also unsere Kameraden, die 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag für die Sicherheit der Straelener Bürger bereit stehen“, ergänzt Leupers.

Sollten noch Tickets aus dem Vorverkauf übrig bleiben, wird es für Kurzentschlossene eine Abendkasse geben, an denen die Tickets dann für je zwölf Euro erhältlich sind.

Alle aktuellen Infos gibt es unter Facebook und Instagram auf den Seiten der Blaulicht-Nacht.