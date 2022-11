NIEDERRHEIN. Die Vorweihnachtszeit steht vor der Tür, am morgigen Donnerstag öffnet sich das erste Türchen im NN-Adventskalender. Bis zum 24. Dezember warten täglich attraktive Preise unter www.nieder-rhein-nachrichten.de/adventskalender.

Unter den 24 Gewinnen gibt es auch in diesem Jahr wieder eine bunte Mischung aus tollen Gutscheinen für den lokalen Einzelhandel, Eintrittskarten für Veranstaltungen in der Region und hochwertigen Sachpreisen.

So verstecken sich hinter den Türchen zum Beispiel Tickets für den Weihnachtscircus Jonny Cassely in Xanten, für das große Weihnachtskonzert von André Rieu in Maastricht, für das GOP-Varieté-Theater in Essen und für das Mitsingkonzert mit Frau Höpker in Straelen. Oder wie wäre es mit der szenischen Lesung „Frühstück bei Tiffany“ in der Klever Stadthalle oder einem Rendezvous mit dem roten Panda im Klever Tiergarten? Darüber hinaus verlosen die Niederrhein Nachrichten auch fünf Gutscheinbücher „SaunaSpaß“ für entspannende und wohltuende Momente abseits jeder Hektik. Für einen unvergesslichen Familienausflug verlosen die NN eine Übernachtung für vier Personen im Europa-Park in Rust, inklusive Eintritt in den Freizeitpark an zwei Tagen sowie Gutscheine zum kostenlosen Eislaufen in Grefrath.

Wer vor dem Fest shoppen gehen möchte, wird im NN-Adventskalender garantiert auch fündig: So gibt es neben Gutscheinen für ein Sportartikelgeschäft und einen Lederwarenfachhandel auch Gutscheine fürs Blumencenter oder den Elektrofachmarkt. Zum Schlemmen und Genießen warten Restaurantgutscheine fürs weihnachtliche Festessen hinter den Türchen. Hochwertige Sachpreise wie ein Soundsystem, eine Cooking-Box, ein Seniorenhandy oder ein Staubsauger nicht zu vergessen! Wer nun schon in Weihnachtsstimmung gekommen ist und mitmachen möchte, findet den NN-Adventskalender vom 1. bis zum 24. Dezember unter www.niederrhein-nachrichten.de/adventskalender. Jeden Tag wird ein neues Feld im Online-Adventskalender freigeschaltet. Dahinter verbirgt sich jeweils ein anderer Tagespreis. Die Teilnehmer füllen das Kontaktformular mit Namen, Anschrift und Telefonnummer aus, schicken es ab und gelangen so in die Verlosung. Jeweils am folgenden Tag findet die Auslosung statt, und die Gewinner werden so schnell wie möglich benachrichtigt. Zudem werden die Gewinnernamen auch online unter www.nieder-rhein-nachrichten.de veröffentlicht.