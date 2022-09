NIEUKERK. Der Werbering Nieukerk beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Aktion „Heimat shoppen“, zur der die Niederrheinische Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve am zweiten Septemberwochenende aufruft. Die Nieukerker Geschäftsleute laden am Freitag, 9. September, und Samstag, 10. September, herzlich ein.

Einkaufen, zum Frisör gehen und danach gemütlich einen Kaffee trinken – der Besuch im eigenen Ort kann zum Erlebnis werden. Doch Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen leisten noch mehr für die Gesellschaft: Sie sichern Arbeits- und Ausbildungsplätze und tragen durch ein vielseitiges Engagement dazu bei, dass unsere Städte lebenswert bleiben. Ziel der Aktionstage „Heimat shoppen“ ist es daher, die Bedeutung lokaler Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen für die Lebensqualität in unseren Städten, Gemeinden und Regionen mehr ins Bewusstsein zu rücken. Durch einen Einkauf vor Ort und den Besuch in der Stadt gestalten Kunden ihr eigenes Lebensumfeld positiv mit.

Im Rahmen der Aktionstage können sich die Kunden in Nieukerk am 9. und 10. September wieder auf tolle Aktionen und viele Angebote freuen. So veranstaltet der Werbering Nieukerk zum Heimat shoppen wieder ein großes Gewinnspiel. Bei jedem Einkauf erhält der Kunde am 9. und 10. September einen Stempel auf der Gewinnkarte. Wer an den beiden Tagen mindestens drei Stempel aus drei verschiedenen Geschäften oder Restaurants auf einer Karte ergattern konnte, kann diese bis zum 13. September in der Volksbank in Nieukerk abgeben und damit an der Verlosung des Werbering Nieukerk teilnehmen.

Die Gewinner werden am 14. September telefonisch benachrichtigt. Zu gewinnen gibt es Werberinggutscheine im Wert von 100 Euro (1. Platz), 50 Euro (2. Platz) und 25 Euro (3. Platz).

Daneben planen die Werbering-Mitglieder weitere Aktionen in ihren Geschäften. Zudem ist auch Clown Pepe in diesem Jahr wieder unterwegs: Zum Heimat shoppen sorgt er am Freitag Nachmittag und am Samstag Vormittag für die Unterhaltung der Kunden in Nieukerk.

Nieukerk verfügt über einen starken Einzelhandel und einen sehr engagierten Werbering, der mit seinen attraktiven Veranstaltungen rund ums Jahr zahlreiche Besucher in den Ort zieht. Das Webermarktfest gehört zu den Klassikern im Veranstaltungskalender, ebenso die große Weihnachtsverlosung. Seit dem vergangenen Jahr wird zusätzlich ein Moonlight-Shopping veranstaltet, das in diesem Jahr am 9. Dezember stattfinden soll. Auch die Planungen für 2023 laufen bereits: Das Webermarktfest soll wie vor Corona im Mai stattfinden, das Oktoberfest dann wieder im Oktober.