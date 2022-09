90-jähriger Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

PONT (ots). Auf der Steinstraße kam es am Mittwoch, 7. September, gegen8 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Pedelec-Fahrer schwer verletzt wurde. Ein 90-jähriger Gelderner befuhr mit seinem Pedelec die Steinstraße in Richtung Geldern. Eine 39-jährige Frau aus Geldern befuhr mit ihrem Fiat die Steinstraße in gleicher Richtung und beabsichtigte den Pedelec-Fahrer zu überholen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zu Beginn des Überholvorgangs zum Zusammenstoß zwischen dem Pedelec und dem Fiat, wobei der 90-Jährige verletzt wurde. Der Gelderner wurde durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat Geldern hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und erbittet Hinweise unter Telefon 02831/1250.