GELDERN. Das gemeinsame Bestreben von Bürgern, Werbering und Stadt ist es, den Einzelhandel in der Gelderner Innenstadt zu fördern. Dazu hat die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein bereits im Jahre 2014 die Aktionstage Heimat Shoppen ins Leben gerufen.

Immer am zweiten Wochenende im September sollen diese Aktionstage flächendeckend durchgeführt werden. In diesem Jahre ist unter der Leitung des Werberings Geldern und in Zusammenarbeit mit City-Managerin Valerie de Groot auch eine Vielzahl von Geschäften in der Gelderner Innenstadt dabei.

Gerade in der heutigen Zeit und mit den Erfahrungen aus der Pandemie kommt dem Einkauf in der eigenen Stadt eine besondere Bedeutung zu. Aber Einkaufen ist mehr, nämlich auch das Erlebnis, Freunde und Bekannte zu treffen, eine Tasse Café der ein Eis zu essen oder auch die schön gestaltete Innenstadt zu erleben. Auch viele gut erhaltene Bilder des Straßenmalwettbewerbs laden zum Betrachten und Bummeln ein. Praktisch, dass die Kunst den Kunden in Geldern zu Füßen gelegt wird. Gerade im Bereich rund um den Markt, am kleinen Markt und am Eingang der Fußgängerzone Issumer Straße findet man ganz tolle Kunstwerke.

Einkaufstasche und kleine Präsente



In einer großen Pagode und mit einladenden Stehtischen werden Vertreter des Werbering-Vorstandes und die City-Managerin die Idee „Heimat Shoppen“ im wahrsten Sinne des Wortes zu Markte tragen. Aufgrund der Umbauten für das Street-Food-Festival am kommenden Wochenende wird man vor der Sparkasse am Markt stehen. Am kommenden Freitag, 9. September, ist es soweit. Dort gibt es dann kostenlos eine Papier-Einkaufstasche mit dem Logo „Ich bin Heimat Shopper“ mit einem sehr informativen Flyer über die Vorteile des örtlichen Einzelhandels und zudem kleine Präsente für die Besucher sowie Rosen für die Kunden. Die Sparkasse Krefeld, die Stadtwerke Geldern und auch der Swertz Hagebaumarkt haben viele schöne Kleinigkeiten für die Aktion zur Verfügung gestellt.

Die Gemeinschaft der Marktbeschicker unterstützt zudem die Aktion, indem sie auch entsprechende Dekorationen ihrer Stände vorbereitet und die begehrten „Heimat-Shoppen-Taschen“ verteilt.

Mindestens 20 Partner gibt es in diesem Jahre bei der Aktion in Geldern. Man erkennt sie an einem Plakat mit der Aufschrift „Ich bin ein Heimat-Shop“, das gut sichtbar im Schaufenster oder auf Sonderpräsentationen zu sehen ist. So gibt es Sonderangebote in verschiedenen Geschäften, andere locken mit Prozenten auf den Einkauf oder kleinen Aufmerksamkeiten. Die Rosen-Aktion auf dem Wochenmarkt genießt mittlerweile Kult-Status. Der Werbering Geldern und seine Mitglieder möchten mit diesen kleinen Aufmerksamkeiten den Kunden ein „Dankeschön“ sagen, dass sie ihre Einkäufe vor Ort erledigen und dem stationären Einzelhandel treu sind.

Alle Betriebe und der Werbering Geldern laden herzlich ein, diese Angebote anzunehmen und sich auch intensiv mit dem Flyer auseinanderzusetzen, der die vielen Vorteile des Einzelhandels vor Ort auflistet.