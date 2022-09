Kerken öffnet „Papierambulanz“ für Flüchtlinge

KERKEN. Kaum in Deutschland angekommen, müssen Geflüchtete bereits eine Menge an Papieren ausfüllen, Anträge stelle, Briefe beantworten und viele bürokratische Hürden überwinden. Alles ist neu für die Menschen und wichtige Ämter und Behörden sind ihnen vollkommen unbekannt. Was ist wichtig, was kann erstmal warten? Welche Formulare brauche ich und wo bekomme ich diese? Die Gemeinde Kerken unterstützt Migranten mit einer neuen Einrichtung, der sogenannten „Papierambulanz“, bei Sichtung und Ordnung ihrer Unterlagen. Es erfolgt keine Rechtsberatung, wohl aber eine breit gefächerte Hilfestellung und die Vermittlung an die zuständigen Stellen. Die Papierambulanz steht allen Geflüchteten im Bereich der Gemeinde Kerken ohne vorherige Terminabsprache zur Verfügung, ist kostenlos und absolut vertraulich. Ab dem 23. September steht das Unterstützungsangebot, jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr im Michael-Buyx-Haus, Michael-Buyx-Straße 2 in Nieukerk, mit Rat und Tat zur Verfügung.