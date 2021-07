WALBECK. Mit dem Lagerfeuerkonzert von Johannes Oerding startet am Donnerstag, 5. August, der Konzertsommer im Waldfreibad Walbeck. Am Freitag, 6. August, und Samstag, 7. August, gastiert dann Comedian Torsten Sträter in der Freizeitanlage des Spargeldorfs und auch auf Tim Bendzko können sich die Musikfans noch in diesem Jahr freuen: Am Sonntag, 15. August, heißt es „Jetzt bin ich ja hier – Tour 2021“ in der schönen Open-Air-Kulisse des Waldfreibades.

Pfandbecher für den

guten Zweck sammeln

Die „Du bist wertvoll“-Stiftung startet dazu die Aktion „Becher(n) für den guten Zweck“. Dabei sammelt die Stiftung bei den Veranstaltungen des Festivalsommers in Walbeck Pfandbecher für den guten Zweck. Mit dem Erlös wird Kindern in der Region ein tolles Event ermöglicht. Sie bekommen auf einer Kreativstraße die Möglichkeit mit Farbe zu experimieren und zu matschen, Farbbomben zu werfen, mit einer mit Farbe gefüllten Pistole auf Leinwände zu schießen, mit Händen und Füßen durch Farbe zu laufen oder Kreidefarbe herzustellen, ohne dabei Rücksicht auf die Umgebung nehmen zu müssen.

Aktion

„Du bist wertvoll“

Wer die Aktion unterstützen möchte, wirft einfach seinen Pfandbecher in eine der gelben „Du bist wertvoll“-Tonnen am Stiftungsstand im Waldfreibad oder gibt ihn bei der Crew ab, die an ihren gelben T-Shirts zu erkennen ist. Damit spendet man pro Becher einen Euro, der später 1:1 für den Aktionstag verwendet wird. News zu dieser Aktion postet die Stiftung auf ihren Webseiten und Social-Media-Kanälen. Kindergärten sind aufgerufen an der Projektverlosung teilzunehmen.

Auf der Kreativstraße

Spaß haben

Das entsprechende Formular ist unter www.du-bist-wertvoll-stiftung.de zu finden. Gegen ein am Aktionstag zu entrichtendes Eintrittsgeld von 25 Euro können auch Erwachsene auf der Kreativstraße Spaß haben und einfach mal wieder Kind sein. Die Stifung dankt ihren Sponsoren Holymesh, der Eventagentur Passepartout und Keuck Medien für die Unterstützung, ebenso wie Benedikt May, Geschäftsführer des Waldfreibades Walbeck (Foto), der die Aktion überhaupt erst ermöglicht hat.