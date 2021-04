WALBECK. Nachdem Johannes Oerding coronabedingt seine Hallen- als auch Open-Air-Tour auf das nächste Jahr verschieben musste, geht er in diesem Sommer mit den “Lagerfeuer-Acoustics” auf Tour. Dabei macht der 39-Jährige am Samstag, 14. August, 20 Uhr, Station in seiner Heimat im Waldfreibad in Walbeck. Tickets für das corona-konforme Konzert gibt es ab Montag, 26. April, 18 Uhr, über www.waldfreibad-walbeck.de und www.voilakonzerte.de.