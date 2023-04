KAPELLEN. Das Projekt Bürgerzentrum für Kapellen schreitet weiter voran. Im Dezembervergangenen Jahres erhielt die Bürgerstiftung Kapellen an der Fleuth die Zustimmung des Bundestagshaushaltsauschusses zur Aufnahme des Projekts in das Bundes-Förderprogramm „Sport, Jugend und Kultur“ als Anteilsförderung. Mit der Kirchengemeinde St.-Maria-Magdalena Geldern konnte bereits ein Kooperationsvertrag abgeschlossen werden und auch die Stadt Geldern fördert das Projekt finanziell und personell.

Ohne Spendenmittel in anteiliger Höhe von Bürgern und Unternehmen an die Bürgerstiftung Kapellen fließen die öffentlichen Gelder jedoch nicht. Mit der bisherigen Spendenakquise zeigt sich die Stiftung zufrieden: Rund 58 Prozent der erforderlichen Summe sind bereits erreicht. Zur weiteren Unterstützung sind seit März rund 20 Helfer der Stiftung unterwegs, um die Kapellener Bürger bei Hausbesuchen persönlich über das Projekt zu informieren und weitere Spenden zu sammeln.

Das neue Bürgerzentrum soll an der Lange Straße in Kapellen entstehen und ein Ort der Begegnung für Jung und Alt, für private Anlässe sowie für Treffen von Vereinen und Gruppen werden. Dazu soll das Gebäude des „Drei-Kronen-Hof“ einem Neubau weichen. Der angrenzende Bürgersaal bleibt erhalten. Er wird weiter modernisiert, an den Neubau angebunden und somit Teil des neuen Bürgerzentrums. Der geplante Neubau erstreckt sich über vier Ebenen, ist barrierefrei geplant und soll weitestgehend klimaneutral bewirtschaftet werden. Der Antrag auf Baugenehmigung ist gestellt. Die Baukostenkalkulation liegt bei 1.7 Millionen Euro plus zusätzlichen weiteren Planungs- und Gutachterkosten.

Revival-Disco mit Empire

Um weitere Spendengelder für das neue Bürgerzentrum zu erwirtschaften, lädt der Bürgerverein Kapellen an der Fleuth am kommenden Samstag, 22. April, zur Original-Empire-Disco in den Kapellener Bürgersaal ein. Ab 20 Uhr lässt das Kapellener Disco-Team die Erinnerungen an die legendäre „Empire“-Ära wieder aufleben. Ende der 1980er Jahre organisierten Mitglieder einer früheren katholischen Jugendgruppe im Kapellener Bürgersaal ihre erste Disco-Veranstaltung unter dem Namen „Empire“. Bis Ende der 1990er Jahre waren sie als fahrende Disco bei unzähligen Scheunenfeten im Gelderland aktiv. Michael Streck gehörte damals zum Empire-Team, heute ist er Vorstandsmitglied der Bürgerstiftung Kapellen. „Zum Jahresende kam mir die Idee, eine Revival-Veranstaltung zugunsten unseres Bürgerzentrums zu veranstalten“, sagt Streck. Er kontaktierte seine damaligen Mitstreiter und „innerhalb von 48 Stunden waren alle dabei“. Die 16-köpfige Gruppe arbeitet seitdem an der Planung für das erste Event am 22. April, dem weitere Veranstaltungen am Kirmesfreitag im Kapellener Festzelt und am 28. Oktober im Bürgersaal folgen sollen. Mit dabei sein wird am Samstag auch DJ Gregor Pasch, der den Empire-Fans noch in Erinnerung sein sollte. Der Erlös der Revival-Discos fließt zu 100 Prozent in den Spendentopf der Bürgerstiftung Kapellen an der Fleuth. Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro sind im Vorverkauf mittels Paypal an Empire-original@web.de und an der Abendkasse im Bürgersaal erhältlich. Infos: www.kapellen.nrw/buergerstiftung/.