KEVELAER.Nachdem die Sanierungsarbeiten am Kapellenplatz und Johannes-Stalenus-Platz so gut wie abgeschlossen sind, laden die Projektbeteiligten als Dankeschön für ihre Geduld alle Bürger zum Abschlussfest ein.

Am kommenden Samstag, 22. April, ab 10 Uhr, findet ein offizielles Fest zu den abgeschlossenen Bauarbeiten am Kapellenplatz statt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Dr. Dominik Pichler und der Wallfahrtsleitung tritt der Familien-Chor unter der Leitung von Romano Giefer vor der Basilika auf. Im Anschluss sind ab ca. 11 Uhr alle Bürger herzlich eingeladen, auf der Fläche zwischen Kerzenkapelle und Forum Pax Christi den Vormittag bei Musik von Gerrit Quade und Stephan Martens ausklingen zu lassen. „Kävelse Lüj“ versorgt die Gäste mit Getränken und einer Kleinigkeit zu essen. Das Baustellenmaskottchen „Grubi“ steht an dem Tag für Fotos bereit und verteilt Eis-Gutscheine für das Eis-Café „Europa“ an die Kinder. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Stadtverwaltung, Stadtwerke und Wallfahrtsleitung freuen sich über alle, die vorbeikommen.

Bei den Sanierungsarbeiten war wichtig, dass der Kapellenplatz unbedingt seinen besonderen Charakter behält. Dazu gehören der Baumbestand und das Kopfsteinpflaster. Eine vollständige Barrierefreiheit wurde darum nicht erreicht. Eine behindertengerechte Gestaltung hätte bedeutet, einen glatten Belag und weiße Rippen- und Noppenplatten als Leitsystem zu verbauen. Das hätte den Charakter des Kapellenplatzes komplett verändert. Das war auf keinen Fall von Stadt und Wallfahrtfahrtsleitung erwünscht. Und so wurde der Kapellenplatz moderner strukturiert: Mit neuen Einfassungen, einer Umgestaltung der Fläche vor der Eisdiele, neuen Beeten und einer optimierten Wegeführung. Seitlich der Kerzenkapelle und vor dem Forum Pax Christi wurde eine große Pflanzfläche angelegt. Die Eingänge zur Amsterdamer Straße und zur Maasstraße wurden umgestaltet. Doch nach den Sanierungsarbeiten ist vor den Sanierungsarbeiten: Im Sommer beginnen die Bauarbeiten am Peter-Plümpe-Platz. Auch dieses größte Projekt innerhalb der Stadtkernerneuerung Kevelaer wird mit Mitteln aus der Städtebauförderung von Bund und Ländern in erheblichem Umfang gefördert. Nach der Neugestaltung/Sanierung des Peter-Plümpe-Platzes steht als letztes Projekt im Rahmen der Stadtkernerneuerung Kevelaer die Umgestaltung der Verbindung von der Innenstadt zum Solepark auf der Hüls auf der Agenda.