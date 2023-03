Wunderland rollt den roten Teppich für Legenden aus

NIEDERRHEIN. Heute in vier Wochen strahlt im Wunderland Kalkar wieder die „Goldene Sonne“. Der Reisesender sonnenklar.TV verleiht am Samstag, 22. April, seinen Tourismus- und Medienpreis, unter anderem an Schauspielerin Joan Collins („Der Denver-Clan“), Journalistin Alice Schwarzer, Astronaut Ulf Merbold und Kultsänger Roberto Blanco. Den Showteil der Fernsehgala, die ab 20 Uhr live auf sonnenklar.TV, Magenta-TV und 25 weiteren Sendern übertragen wird, bestreiten unter anderem die Münchner Freiheit, das Filmorchester Babelsberg und der amerikanische Sänger Dante Thomas.

„Wir zeichnen keinen Nachwuchs oder keine aktuellen Leistungen aus, sondern das Lebenswerk“, sagt Holm Dressler, künstlerischer Leiter der „Goldenen Sonne“ und Vorsitzender der Jury. „Wir ehren Menschen, die auf ihrem Gebiet über Jahrzehnte prägend waren. Das macht auch die Strahlkraft dieses Preises aus“, sagt der langjährige Produzent von Erfolgsshows mit Thomas Gottschalk, Frank Elstner und Günther Jauch. Wenn im Wunderland Kalkar der rote Teppich ausgerollt wird, sollen sich die „Legenden“ aus Film, Fernsehen, Show, Sport, Politik und Tourismus rundum wohl fühlen und von bis zu 1.500 Gästen der Gala feiern lassen. Um dabei zu sein, muss man entweder prominent sein oder ein Ticket haben (www.sonnenklar.tvsonnenklar.tv).

Eingespieltes Team

Bei einer Pressekonferenz im Wunderland Kalkar lobte Kristijan Schellinger, Geschäftsführer von sonnenklar.TV jetzt ausdrücklich die professionelle Zusammenarbeit mit dem Wunderland Kalkar: „Wir sind seit fünf Jahren ein eingespieltes Team. Nur wenige Locations in Deutschland bieten uns die Möglichkeit, eine Fernsehgala dieser Größenordnung zu produzieren und diese große Zahl an Mitwirkenden und Gästen in Hotels unterzubringen.“

Dass auf der anderen Seite der Niederrhein vom Schaulaufen der Prominenten profitiert, betonten Martina Baumgärtner, Geschäftsführerin der Niederrhein Tourismus GmbH und die Kreis Klever Wirtschaftsförderin Brigitte Jansen. Denn nicht nur die Boulevardmagazine aller Sender berichten darüber, auch die Stars und Sternchen selbst posten in den sozialen Medien, was sie gerade am Niederrhein machen.

Joan Collins und Harald Glööckler

Die größte Beachtung dürfte Joan Collins gelten, die von 1981 bis 1989 in der US-Serie „Der Denver-Clan“ die rachsüchtige Intrigantin Alexis Carrington spielte. Die fast 90-jährige Schauspielerin wird aus London im Privatjet eingeflogen, dann in Kleve untergebracht und vom Reeser Limousinenservice Schmitz zum Wunderland gefahren. Gegen 21.15 Uhr überreicht ihr Laudator Harald Glööckler die „Goldene Sonne“. Eine andere große Diva bleibt leider zu Hause: „Sophia Loren hatte uns zugesagt, doch nach dem Tod von Gina Lollobrigida im Januar dieses Jahres möchte sie mit ihren fast 90 Jahren keine größeren Reisen mehr machen“, sagt Produzent Holm Dressler, der auch eine kurzfristige Absage von Helge Schneider hinnehmen musste.

Dennoch wird es am 22. April nicht an Prominenz mangeln: Zugesagt haben neben Joan Collins, Alice Schwarzer und Roberto Blanco auch der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum, die Entertainerin Marlène Charell und die Musical-Stars Deborah Sasson und Uwe Kröger.

Mutmacher der Nation

Als „Mutmacher der Nation“ erhält der Schauspieler Samuel Koch, der seit seinem Unfall bei „Wetten, dass..?“ im Jahr 2010 querschnittsgelähmt ist, eine „Goldene Sonne“. Astronaut Ulf Merbold, der seit 1983 dreimal ins Weltall flog, wird von Laudator Peter Schilling geehrt, der 1983 mit „Major Tom“ in die Hitparaden einzog. Weitere Laudatoren sind Wolfgang Bosbach, Peter Illmann, Max Schautzer, Wolfgang Lippert und Harry Wijnvoord. Sie verleihen auch Branchenpreise für touristische Disziplinen, darunter das „Schiff des Jahres“, die beste Hotelkette oder für nachhaltiges Reisen. Als reichweitenstärkste Reisebloggerin wird Yvonne Pferrer ausgezeichnet, ihre Laudatorin ist Reality-TV-Star Evelyn Burdecki.

Bevor das Moderationsduo Kai Pätzmann und Mary Amiri am 22. April um 20 Uhr die Gala eröffnet, wird sonnenklar.TV schon live vom roten Teppich im Wunderland Kalkar berichten. Auch die Niederrhein Nachrichten werden auf Instagram Einblicke in die Gala geben..