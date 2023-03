KLEVE. Bei diesem Konzert sitzt man zwar in der Stadthalle, aber mit der frühlingshaften Barockmusik des Ensembles Chant de Grillons wird man am Dienstag, 7. März, 20 Uhr, eher in ein idyllisches Arkadien mit Tanz und Musik im Grünen versetzt. „Les plaisirs de l’éte – im Rausch der Natur“ nennt Flötistin Meike Herzig das Konzertprogramm rund um die französische Musique champêtre, mit der sich der Adel am Hofe von Versailles gerne umgeben und verzaubern ließ. Die Klever Konzerte begrüßen mit herrlichen Divertissements, Sonaten und Concerti den nahenden Frühling.

Der barocke Adel dachte sich zur Zerstreuung gerne in eine pastorale Umgebung, ein schlichtes Dasein im Einklang mit der Natur. Komponisten schrieben dazu eine ländlich-rustikale Musik und integrierten neben der galanten „Flauto dolce“ bäuerliche Instrumente wie die Drehleier und die Schlüsselfidel, in Skandinavien bekannt als Nyckelharpa, in die Kunstmusik.

Unterhaltsamer und beschwingter Konzertabend

Chant de Grillon, benannt nach dem Zirpen der Grillen, vereint im Konzert alle diese Instrumente und bringt zur Begleitung auch Gambe und Cembalo mit: neben Meike Herzig mit der Flöte spielen Matthias Loibner die Drehleier, Marco Ambrosini Nyckelharpa, Jakob David Rattinger Gambe und Alexander Puliaev das Cembalo. In reizvollen Kombinationen interpretieren sie Werke französischer und italienischer Meister, brillieren in arkadischer Musik von Marco Uccelini, in Tänzen von Josef Bodin de Boismortier sowie in Werken des Renaissance-Komponisten Tobias Hume.

Auch Musik von Jean-Philippe Rameau und „La Follia“ von Antonio Vivaldi gehören zu diesem musikalischen Frühlingsauftakt– sowie Jahreszeiten-Musik des geschäftstüchtigen Nicolas Chèdeville, der dazu ein wenig bei seinem Vorbild Vivaldi in die Partituren griff. Es wird ein unterhaltsamer und beschwingter Konzertabend sein, wie eine barocke Landpartie in den Wiesen und Wäldern Frankreichs. Nur für Picknickdecke und Sonnenschirm ist es Anfang März einfach noch zu früh. Das Konzert hat eine Pause. Um 19 Uhr gibt Andreas Daams die Konzerteinführung „Das dritte Ohr“ im Gespräch mit Meike Herzig. Karten gibt es für 18 Euro, ermäßigt 16 Euro, Schüler, Studenten fünf Euro an allen Reservix-Vorverkaufsstellen (Buchhandlung Hintzen, Niederrhein Nachrichten) an der Klever Rathaus-Info und online unter reservix.de.

