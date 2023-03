GELDERLAND. Die Leselöwen suchen wieder ihre Lesekönige: Für einen starken Start in den Lesewettbewerb sorgten in diesem Jahr vier Schüler der Sankt Martini Grundschule in Veert. Wie in jedem Jahr macht sich in jeder Schule nach einer kurzen Vorlese-Phase eine Jury aus Mitarbeitern der Buchhandlung Keuck, der Sparkasse Krefeld und der Niederrhein Nachrichten daran, einen Gewinner zu ermitteln. Vorgestellt werden alle Schulsieger schließlich auf der Abschlussveranstaltung im Bürgerforum.

Selbst wenn es am Ende nur einen Sieger pro Schule geben kann, ließ es sich Jurorin Mirjam Keuck-Grönheim gleich zu Anfang nicht nehmen, eine wichtige Tatsache ins Gedächtnis zu rufen: „Ihr seid alle Gewinner“. Das stellte sich auch im Nachgang wieder nur zu deutlich heraus, nachdem alle Kinder die Jury mit ihren ganz individuellen Leistungen und Stärken überzeugen konnten.

Den mutigen Anfang machte Lilly Kubon aus der 4b. Mit viel Spaß beim Lesen und guten Betonungen entführte sie ihre Zuhörer in die Welt von „Die Schule der magischen Tiere. Bravo, Bravissimo!“ von Margit Auer. Im Anschluss präsentierte Hanna Heesen aus der 4b ihre Textstelle aus „School of Talents. Vierte Stunde: Schulfest im Schneckentempo!“ von Silke Schellhammer. Sie überzeugte mit ihrer ganz persönlichen Art, den Figuren und der Szene Leben einzuhauchen.

Mit einer ebenfalls sehr lebhaften Interpretation mitsamt musikalischer Einlagen hatte sich dann auch Maje Weßels aus der 4a schnell den Applaus ihrer Mitschüler und der Jurymitglieder verdient. Sie hatte sich ebenfalls für eine Stelle aus „Die Schule der magischen Tiere“ entschieden.

Last but not least war Adrian Bartels an der Reihe, ebenfalls aus der 4a. Mit seinem lebendigen und flüssigen Vortrag einer Stelle aus „Die Schule der magischen Tiere“ rundete er den Vorlesetag in Veert gelungen ab.

Schnell hat sich gezeigt: Die vielfältigen und umfänglichen Vorbereitungen haben sich gelohnt. Nicht nur zuhause haben die Schüler die Bücher lesen, die Klassenlehrerinnen Britta Rattmann (4a) und Simone Thyssen (4b) haben für den Lesewettbewerb zusätzlich dazu freie Lesezeiten im Unterricht eingeräumt. Auch, dass die Schüler seit dem 2. Schuljahr an Buchpräsentationen gewöhnt sind, die sie selbstständig im Unterricht vorbereiten, zahlte sich aus. „So sind wir auch mit den Büchern des Lesewettbewerbs verfahren“, erzählt Simone Thyssen und ergänzt zum weiteren Vorgehen: „Es gab einen klasseninternen Lesewettbewerb, bei dem die Kinder die beiden ‚besten‘ Leser gekürt haben, die dann für unsere Klasse beim Vorlesewettbewerb antreten durften.“

Neben den Schulsiegern im Vorlesen wird auf der Siegerehrung im Bürgerforum auch der Schulsieger des Quiz bekannt gegeben. Für die Sankt Martini Grundschule Veert haben Luca Mono (4a) und Leon Schöneich (4b) teilgenommen.