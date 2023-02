KLEVE. Im März haben die Konzerte der Stadt Kleve einen Extratermin mit Weltmusik im Programm. Das um Gastmusiker erweiterte Duo FisFüz macht auf einer Tournee mit Musik der Schwarzmeerküste am Sonntag, 12. März, 18 Uhr in der Kleve Stadthalle Station.

Diese musikalisch so vielseitige Region ist durch den Krieg in der Ukraine aus traurigem aktuellen Anlass geographisch und politisch in den Fokus geraten. Fördermittel von Neustart Kultur ermöglichen das für Publikum jeden Alters geeignete Konzert voller internationaler Klänge, Jazzelementen und Folkmusik. Ensemble FisFüz ist seit Jahren dafür bekannt, eigene musikalische Ideen mit unterschiedlichen Traditionen und Stilen zu einem neuen überraschenden Ganzen zusammenzufügen. Bei unzähligen Projekten fungieren die beiden „Köpfe“ des Ensembles, die Klarinettistin Annette Maye und Murat Coşkun, Percussion, Rahmentrommel und Gesang, als versierte und feinfühlige Brückenbauer zwischen Kulturen und Genres. Beide gastierten vor vielen Jahren bereits in der Kleinen Kirche. Diesmal ist es die Musik der Schwarzmeerküste, die FisFüz ins Visier nimmt: Diese Musik ist seit alters her von Einflüssen der umliegenden Landschaften und anrainenden Volksstämmen geprägt, fasziniert mit Rhythmus-Vielfalt, Humor und Witz sowie den melancholisch-stolz anmutenden Melodien. Im Konzert wechseln sich Bearbeitungen von bekannten Tänzen und Liedern aus der Nordtürkei, Bulgarien, Ukraine und Georgien mit frischen Eigenkompositionen ab.

Für ihr Schwarzmeer-Projekt haben sich Maye und Coşkun Verstärkung geholt: Murats Sohn Yaschar und Tochter Malika Coşkun steuern mit Percussion, Hang, Akkordeon und Gesang weitere Klangfarben bei: Seit ihrer Kindheit mit dem Vater als „Coşkun Percussion Trio“ auf den Konzertbühnen unterwegs, beherrschen die beiden Jungmusiker:innen die temperamentvollen Rhythmen und ihre Instrumente mit Ernsthaftigkeit und großer spielerischer Freude. Mit Muhittin Kemal ist zudem ein Virtuose auf dem türkischen Kanun und jahrelanger Weggefährte mit an Bord, in Sachen türkischer Musik ein Spezialist mit eindrucksvoller Fingertechnik. Mit dieser funkensprühenden Besetzung geht es gemeinsam auf musikalische Spurensuche am Schwarzen Meer!

Konzertkarten (16 Euro/ermäßigt acht Euro, Schüler und Studenten fünf Euro, Familienkarte 30 Euro) gibt es an allen Reservix-Vorverkaufs-Stellen, unter anderem bei den Niederrhein Nachrichten, und unter www.reservix.de. Einlass: 17.30 Uhr.

Verlosung: NN-Leser können 3 x 2 Tickets für das Konzert in Kleve gewinnen. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Traces of the black sea“ bis zum 15. Februar an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken.