VEERT. Wenn Prinzessin Daniela mit ihrer Westerngarde in die närrischen Säle im Gelderland einzieht, kennen die Karnevalisten kein Halten mehr. Mit ihrem strahlenden Lächeln, viel Herz und immer guter Laune hat die Tollität des VVK Veert die Sympathien ihres närrischen Volkes im Sturm erobert. Gemeinsam mit ihren sechs Gardemädels freut sich die 47-Jährige jetzt auf die Höhepunkte ihrer Regentschaft.

Ein Jahr länger als geplant hatte Daniela van Rennings auf ihren ersten Auftritt als Karnevalsprinzessin warten müssen. Aufgrund der Corona-Lage hatte ihrer Vorgängerin Nadine I. Kersten ihre Amtszeit um ein Jahr verlängert. Am 5. November 2022 war es dann soweit: Bei der Prinzenproklamation in der Vereinsgaststätte „Alt Veert“ wurde das Geheimnis gelüftet, wer denn die neue Tollität in Veert sein wird. Und mit dem Einzug von Daniela I. und ihrer „schießwütigen Garde“ war dann auch schnell klar, dass das als Erdbeerdorf bekannte Veert für die jecken Wochen zur Westernstadt wird.

Für Daniela van Rennings ist damit ein Kindheitstraum wahr geworden. „Schon als kleines Mädchen habe ich davon geträumt, einmal Prinzessin im Karneval zu sein“, erinnert sie sich. „Das hat damals leider nie geklappt, aber der Gedanke ging mir nicht mehr aus dem Kopf.“ Aufgewachsen ist die 47-Jährige in Kapellen. Dort spielte sie Querflöte im Tambourcorps und begleitete alljährlich die Karnevalszüge mit ihrem Verein. Vor 22 Jahren zog sie nach Veert und arbeitet heute als Dental-Betriebswirtin bei der kinderZAHNwelt in Geldern. Gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten wohnt die Mutter zweier Söhne, die 25 und 14 Jahre alt sind, auf dem Hovenweg. Ihre Nachbarinnen waren es auch, die sie bestärkt haben, sich beim VVK zu bewerben. „Bei der Karnevalssitzung 2017 hatte ich eigentlich nur nebenbei erzählt, dass ich schon lange davon träume, einmal Karnevalsprinzessin zu sein“, berichtet Daniela van Rennings. „Die Mädels waren sofort begeistert und haben spontan ihre Unterstützung zugesagt.“ Kurze Zeit später meldete sich Daniela bei VVK-Präsident Hans Kubon, machte Nägel mit Köpfen und stand für die Session 2021/22 auf der Liste.

Aufgrund der Pandemie musste ihr Plan zwar um ein Jahr verschoben werden, doch seit 2018 laufen die Vorbereitungen im Hintergrund und Daniela und ihre Gardistinnen entwickelten sich zu einem eingeschworenen Team. Zur Gardesprecherin wurde Katja Neuenhüsges ernannt, daneben stehen Anja Richter, Annelie Kühle, Daniela Bendgens, Nicole Renkes und Susanne Neumann der Prinzessin zur Seite. Das Western-Thema war schnell gefunden: „Uns gefielen die Kostüme und die Idee, eine Art Line-Dance als Gardetanz einzustudieren“, erklärt Daniela I. In Jeanshosen, brauner Weste und mit Cowboyhüten begleiten die Gardemädels ihre Prinzessin bei allen Terminen. Daniela selbst bleibt ihrem Stil treu und ließ sich nach eigenen Vorstellungen ihr rot-weißes Prinzessinnenkleid schneidern.

Wie viel Spaß Daniela und ihre Westerngarde zusammen haben, beweist auch ihr Gardetanz. Auf Lieder wie „Cotton Eye Joe“ und „Ich will ‚nen Cowboy als Mann“ lässt die Truppe die Post abgehen und die Stimmung in die Höhe steigen. „Genau das ist meine Motivation“, betont die Regentin. „Ich möchte den Spaß und die Freude am Karneval vermitteln und ausgelassen feiern.“ Bei allen Terminen verspricht sie dem Narrenvolk dementsprechend: „Nach drei bis vier Schuss ist noch lange nicht Schluss. Mit Euch zu feiern eine tolle Session, das ist meine närrische Passion!“. Der Termin-Marathon ist für Prinzessin Daniela bereits in vollem Gange: Rund 50 Auftritte füllen ihren närrischen Terminkalender bis Aschermittwoch, bei denen Prinzessinnenorden, Pins und auch das ein oder andere Gläschen Kaktusschnaps („aus eigener Herstellung“) verteilt werden. Jetzt heißt es nun noch einmal richtig Gas zu geben: Heute steht die VVK-Karnevalssitzung in Veert auf dem Programm, in der nächsten Woche werden unter anderem die Martini-Grundschule, der Veerter Kindergarten, die Albert-Schweitzer-Grundschule und die Liebfrauenschule in Geldern besucht und auch ihren Kollegen in der kinderZAHNwelt möchte Daniela I. ihre Aufwartung machen. Am Karnevalssamstag, 18. Februar, geht es dann beim großen Heimspiel im Karnevalszug durch Veert und am Karnevalssonntag feiern Daniela I. und ihre Gardemädels beim Karneval in Geldern auf dem Marktplatz kräftig mit.