HERONGEN. Die Blau-Weiße Nacht des Sportverein Herongen feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum. Nach einer coronabedingten Zwangspause geht es am Samstag, 18. Februar, in die nächste Runde.

Anpfiff ist um 20.11 Uhr in der Bürgerhalle Herongen. Auch in Sachen Aufwärmprogramm bleibt der Sportverein sich treu – die Veranstaltung startet in der ersten Stunde mit einer Happy Hour. Unabhängig von der Uhrzeit gibt es zusätzlich für jeden Partygast, der in Sachen Kostüm auf die Vereinsfarben Blau und Weiß setzt, auch eine blau-weiße Überraschung an der Theke.

Für Stimmung sorgt DJ Frank Gielen. An „Kallis Korner“ kann man sich unter anderem mit Pommes, Currywurst und Fleischrolle stärken. Eintrittskarten für die Blau-Weiße Nacht gibt es für acht Euro bei der Post in Herongen, in der PM-Tankstelle in Straelen sowie dem Sportvorstand und allen aktiven Vereinsmitgliedern. Für Kurzentschlossene wird es zudem die Möglichkeit geben, Eintrittskarten für zehn Euro an der Abendkasse zu erwerben.

Verlosung: Die NN verlosen 3 x 2 Eintrittskarten für die Blau-Weiße Nacht des SV Herongen am 18. Februar. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Blau-Weiße Nacht“ und Angabe von Namen und Wohnort an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 13. Februar. Die Gewinnernamen werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.