DUISBURG. Ho, Ho, Ho … das werden krasse Weihnachten. Garantiert frei von Lametta und mit einer Überdosis Adrenalin, präsentiert Flic Flac die 5. X-MAS Show auf seinem neuen Stammplatz, direkt am Duisburger Bahnhof vom 16. Dezember 2022 bis 8. Januar 2023.

„Nach unserer erfolgreichen SommerEdition, wird es eine komplett neue Show mit viel Humor, unvergleichlicher Artistik, Action und einer noch nicht dagewesenen Lasershow geben“, verrät Larissa Kastein, Künstlerische Leiterin und Direktorin von Flic Flac. Die auftretenden Artisten und Comedians können sich sehen lassen. Die Hochseiltruppe Gerlings balanciert auf drei Etagen, Vladik jongliert und schwebt wie ein Wesen aus einer anderen Welt über die Bühne und die Artisten von Puje hebeln Schwerkraft und körperliche Grenzen aus.

Überraschungen warten auf das Publikum

Artur und Esmira entführen die Zuschauer in ihre romantische Welt in schwindelerregender Höhe und Christoph Bruand kennt keine Hindernisse, wenn er mit seinem Trial Motorrad praktisch über die Bühne tänzelt. Skating Nistorov dreht sich, seine charmanten Partnerinnen und Zuschauer auf Rollerskates schwindelig und für die Schenkelklopfer sorgt Andy Snatch mit seiner prall gefüllten Kiste.

Doch das sind nicht die einzigen Überraschungen der etwas anderen Duisburger Weihnachtsfeier. „Wir haben uns wieder einiges einfallen lassen um unseren Zuschauern spektakuläre, emotionale und witzige Action zu präsentieren. Wir lassen es so richtig krachen und keinen Effekt aus“, freut sich Larissa Kastein.

16. Dezember bis 8. Januar

Showtime ist vom 16. bis 25. Dezember donnerstags bis sonntags, ab dem 26. Dezember täglich Am Güterbahnhof 1(nähe Hauptbahnhof). Tickets gibt es ab 29 Euro, ermäßigt ab 24 Euro, gibt es in den NN-Geschäftsstellen in Geldern und Kleve, unter www.niederrhein-nachrichten.de/ticketshop, an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter www.flicflac.de. Weitere ausführliche Informationen gibt es unter www.flicflac.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für die Premiere am 16. Dezember. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „X-MAS Show“ an

gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 4. Dezember. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.