Eine Welt, in der alles möglich ist

KLEVE. Fantasie ist eine Eigenschaft, die man schwer erlernen kann. Entweder hat man sie – oder eben nicht. Frieda (6) hat in jedem Fall reichlich davon. „Das geht morgens ganz früh los und hört abends beim Schlafengehen auf“, sagt Mutter Katja Reinhard. Träume nicht mit eingerechnet, macht Frieda aufmerksam. Die Dino-Expertin, die nach dem lästigen, aber wohl vorgeschriebenen Schulbesuch einmal Paläontologin werden möchte, hat aufregende Wochen und Monate hinter sich. Das Resultat hält sie stolz in Händen und zeigt nicht weniger aufgeregt auf den Fernseher. Ihre Geschichte vom „Drachenfeuerabenteuer“ läuft nämlich als bebildertes Hörspiel auf Youtube – und kommt gut an. Über 2.500 Mal wurde es bisher abgespielt.

Möglich gemacht hat das die Zusammenarbeit mit der „Hörspielwerkstatt 2020“. Einen ganzen Tag hat man gemeinsam in einem Tonstudio in Düsseldorf an dem Stück gearbeitet. „Das hat Spaß gemacht“, sagt Frieda, die eine Hauptrolle spricht. Und sogar singt.

Angefangen hat Friedas ganz persönliches Abenteuer hingegen recht beschaulich. Und zwar während des Lockdowns. „Wir sind in dieser Zeit viel spazieren gegangen und haben dabei Geschichten erfunden“, erzählt Katja Reinhard, die als Sozialarbeiterin arbeitet, wie alles angefangen hat. Da war Frieda noch 5 und ein Kindergartenkind. Die Geschichte um die Feen-Prinzessinnen Ella und Eliza, den bösen Zwerg und das Drachenfeuer nahm dabei immer mehr Form an. Die Heldin des Abenteuers: Frieda. Sie muss sogar bis ins Zauberland fliegen, um die Hexe zu bezwingen und das Königreich zu retten, das vom hinterlistigen Zwerg, dem Schurken der Geschichte, in tiefen Schlaf versetzt wurde. Gelingen kann ihr das nur, wenn der Drache ihnen sein Feuer gibt. Doch der erwartet natürlich einen Gegenleistung und stellt den Kindern Aufgaben, die sie erfüllen müssen…

Der Fantasie freien Lauf lassen

Freunde und Bekannte waren begeistert von Friedas Geschichte. Dadurch angespornt, brachte Mutter Katja das Ganze zu Papier. Und weil ein Märchenbuch auch von bunten Bildern lebt, zeichnete sie gleich noch die besten Szenen. Das Resultat: zauberhaft. Und längst kein Einzelwerk mehr, denn mit dem „Regenbogenabenteuer“ gibt es bereits einen Nachfolger, Band 3 ist schon in Arbeit und gedanklich ist Frieda schon mit der vierten Fortsetzung beschäftigt. „Da könnte der Cousin des Drachen eine Rolle spielen“, sagt die kleine Geschichten-Erfinderin. „Oh Gott“, sagt die Mama. Meint das aber eigentlich gar nicht so. „Ich finde es gut, wenn die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen“, findet sie nämlich. Die Realität sei ernst genug. „Kinder brauchen Märchen und eine Welt, in der alles möglich ist“, ist Katja Reinhard überzeugt. Sich Zeit füreinander nehmen, zur Ruhe kommen, auch mal „rumspinnen“, zuhören und ins Zauberland flüchten – das haben auch die kleinen und großen Zuhörer genossen, die Friedas Geschichte beim Märchennachmittag im „Theater im Fluss“ gelauscht haben. Einen Verlag hat Katja Reinhard zwar (noch) nicht gefunden, aber das Hörspiel ist mittlerweile online abrufbar. Kostenlos und für alle zugänglich. „Das muss auch gar nichts kosten“, findet Katja Reinhard. Sie und ihr Mann Marc freuen sich, wenn andere sich daran erfreuen. Und weil der Märchennachmittag so ein großer Erfolg gewesen ist, möchte man am liebsten auf Tour gehen. „Frieda wird es bald in ihrer OGS vorstellen“, ist Katja Reinhard gespannt, wie das Abenteuer da ankommt. Auch Kindergärten und andere Grundschulen können sich melden. „Wir kommen gerne vorbei und nehmen alle mit ins Märchenland“, sagt sie.

-Anzeige-

“Ich liebe deine Fantasie”

In dem Stück heißt es: „Ich liebe deine Fantasie, aber du machst mich manchmal wahnsinnig!“ „Das ist auch im wahren Leben so“, räumt Katja Reinhard lächelnd ein. Und auch die beiden Macher der „Hörspielwerkstatt 2020“, Sebastian Schminke und Daniel Schuster, seien von Friedas Ideenreichtum anfangs sicher „überrollt“ worden. „Die beiden haben uns Mut gemacht“, ist die Mama sehr dankbar für die professionelle Unterstützung.

Das Video (30 Minuten) findet man unter „Drachenfeuer Abenteuer“ bei Youtube, das Buch im Kindle-Format bei amazon. Kontakt gerne per Mail an Katja.Kaus@gmx.de.