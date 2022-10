HARTEFELD/NIEDERREHIN. Über Langeweile kann Heidi Leenen nicht klagen: Nach einer Reise in den Hamburger Raum für zwei „Emma“-Familienkonzerte mit den Hamburgern Symphonikern und eine musikalische Lesereise durch die Kitas geht es für die Kinderbuch-Autorin direkt mit ihrem neuesten Wohlfühl-Werk weiter: „Kringel und die Liebe“.

In ihren letzten Bilderbüchern – den Elenfantenpups-Bänden und der Schnecke „Emma“ – setzte Heidi Leenen das Hauptaugenmerk noch auf Musik. Das ist nun zwar wie das dazugehörige Hörspiel passé, mit der Welt der Gefühle gibt es dafür aber einen schönen Ersatz, wie bereits der Titel verrät. Genauer gesagt bietet das „Kuschelbuch“, wie Leenen es mit einem Lachen umschreibt, den jungen Lesern nämlich einen nachhaltigen Einstieg in das Thema „Liebe“ mit all ihren positiven Seiten. „Viele sagen, es ist das schönste Gefühl der Welt. Es betrifft uns alle, aber es ist für jeden anders“, sagt Heidi Leenen.

Vor allem ist Liebe sehr vielseitig und kann sich um viel mehr drehen als um die klassische romantische Liebe. „Mir geht es nicht darum, dass die Kinder Liebe erklären können, sondern dass sie spüren, wenn jemand sie lieb hat. Oder dass sie selbst Liebe verschenken können, ohne dass man es formulieren muss.“ Zum Beispiel, wenn man jemanden trösten oder mit jemandem Zeit verbringen möchte. „All diese Themen werden hier angesprochen. Das Buch ist eine herzliche Umarmung, um Kindern das positive Gefühl von sich lieb haben näher zu bringen.“ Für die richtige Verpackung sorgen die herzerwärmenden Illustrationen von Franziska Frey.

Am Anfang der Geschichte steht Kringels Blick in den Spiegel: Er erkennt, dass er sich trotz seiner Knickohren und kurzen, krummen Beine selbst gerne hat. „Selbstliebe ist auch wichtig, also dass die Kinder sich selbst mögen und nicht nur an sich herummäkeln. Das tun Erwachsene ja häufiger.“ Man könne Kindern nicht oft genug sagen, dass sie toll seien und man sie lieb habe, betont Leenen.

Als Kringel dann auf einer Wiese zwei Schmetterlinge sieht, kommen ihm jedoch Fragen: Haben die beiden sich eigentlich auch lieb? Und was ist Liebe eigentlich? Um das zu beantworten, zieht er los, um seine Freunde zu fragen.

Liebe ist für jeden anders

Für den Hahn ist Liebe, was er gerne tut: Auf dem Mist zu krähen, auch wenn es für andere zu sehr stinkt. „Er liebt seine Arbeit“, erläutert Leenen auf Erwachsenenart. Auch die Kuh hat ihren ganz eigenen Ausdruck von Liebe: Sie möchte Leute überraschen und teilt für ihr Leben gerne mit anderen – zum Beispiel den selbstgebackenen Kuchen. Der Hund passt auf andere auf, die Enten-Mama bringt ihrem Kind mit grenzenloser Geduld und Vertrauen in dessen Fähigkeiten das Schwimmen bei. Zwei Schafe wiederum zeigen einander, dass sie sich mögen, so wie sind: Äußerliche Unterschiede oder persönliche Schwächen spielen dabei keine Rolle. Aber woher weiß man denn jetzt überhaupt, wenn andere einen lieb haben? Darauf hat wiederum der Bauer in der Geschichte eine eigene Antwort.

Da die Tage nun wieder dunkler und nasser werden, bedeutet das wiederum mehr Gelegenheiten für eine gemütliche Zeit zu Hause mit der ganzen Familie – die perfekte Zeit für ihr Buch also, findet Leenen. So können die Eltern es mit ihren Kindern zusammen erleben und über das Thema Gefühle und Liebe ins Gespräch kommen. „Ganz nah zusammenrücken, zuhören, miteinander etwas entdecken, auch das ist Liebe.“

Neben der Geschichte selbst bietet das Buch im Sinne der nachhaltigen Behandlung des Themas auch für die Älteren Downloads an: diese versorgen einen etwa mit Ausmalbildern und Anregungen für Bastelarbeiten für Menschen, die man lieb hat. Angeregt werden auch Gespräche über weiterführende Fragen und andere Gefühle.

Das 32-seitige Buch, herausgegeben vom Kampenwand Verlag, gibt es für 12,85 Euro im Buchhandel. Aus Liebe zum Buchhändler um die Ecke bietet Heidi Leenen außerdem im Bücherkoffer Derrix und bei Bücher Keuck in Geldern signierte Exemplare an.

Aufführung im April

Wer gerne eines der musikbezogenen Vorgängerwerke kennenlernen möchte, hat dazu am 23. April 2023 für acht Euro Gelegenheit. Dann kehrt „Der Elefantenpups“ nach Geldern zurück. In der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums führen die Duisburger Philharmoniker, die Tanzschule 8Counts und der Musikkindergarten Traumbaum um 11 Uhr das „Abenteuer mit dem Zoo-Orchester“ auf. Infos und Karten gibt es im Tourismus- und Kulturbüro der Stadt Geldern, per Mail an kultur@geldern.de, unter Telefon 02831/398444 und im Internet unter www.heidileenen.de.