Mann und zwei Kleinkinder noch an Unfallstelle verstorben

SCHAEPHUYSEN. Zu einem tragischen Verkehrsunfall ist es am heutigen Montagnachmittag, 24. Oktober, in Schaephuysen gekommen. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer mit seinem Audi A6 die Straße Lind in Richtung Tönisberg. Nach jetzigem Erkenntnisstand verlor der Fahrer beim Überholen eines Traktors aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Grünstreifen. Zum Unfallzeitpunkt hatte starker Regen eingesetzt. Der Wagen schleuderte gegen einen Baum und wurde dabei in zwei Teile gerissen. Durch den Zusammenstoß wurden ein Mann und zwei Kleinkinder schwerstverletzt und erlagen noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Eine weitere männliche Person, die im Auto saß, erlitt schwerste Verletzungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt. Der polizeiliche Opferschutz und ein Notfallseelsorger übernahmen die Benachrichtigung der Angehörigen. Derzeit erfolgen umfangreiche Ermittlungen zum Unfallhergang sowie zur Feststellung der Personalien der beteiligten Personen aus dem Fahrzeug.