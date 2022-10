Arbeiten an der Telefonanlage der Kreis-Polizei Kleve

KREIS KLEVE. Am Mittwoch, 26. Oktober, werden an der Telefonanlage der Kreispolizeibehörde Kleve Wartungsarbeiten durchgeführt. Zwischen 6 und etwa 7.30 Uhr am Morgen werden die Dienststellen der Polizei daher zum Teil nicht erreichbar sein. Eine zweite Wartungsmaßnahme ist für den Abend, zwischen 22 und 23 Uhr geplant. Der Polizeinotruf 110 ist von der eingeschränkten Erreichbarkeit nicht betroffen. Bitte die Rufnummer 110 nur für Notfälle oder verdächtige Wahrnehmungen nutzen, aber nicht zur Klärung sonstiger Anliegen.