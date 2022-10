Nach dem großen Erfolg im letzten Jahr feiert Holiday on Ice erneut seinen Tourauftakt von „A New Day“ 2022 im Grefrather EisSport & EventPark – Am 19. und 20. November bringt Holiday on Ice Live-Entertainment der absoluten Spitzenklasse an den Niederrhein. Aufsehenerregende Bühnenbilder, fantasievolle Kostüme, spektakuläre Bühnentechnik, und mitreißende Musik machen „A New Day“ zu einer Show der Superlative, bei der Eiskunstlauf und Akrobatik perfekt miteinander verschmelzen. Inszeniert als 360-Grad-Erlebnis, spürt man von jedem Platz aus die mitreißende Energie und die unvergleichliche Dynamik. Die Show verbindet modernstes Live-Entertainment und Gänsehaut-Momente zu einem einzigartigen Show-Erlebnis. Erzählt wird die emotionale Geschichte von Aurora, die die Schönheit und Vielfältigkeit unserer bunten Welt in all ihren Farben, Formen und Facetten kennenlernt. Die Cast aus internationalen Top-Athleten der Eiskunstlauf-Szene besteht aus 34 Eiskunstläufern und vier Akrobaten 15 verschiedener Nationalitäten.

Der Tourauftakt findet am Samstag, 19. November im Eisstadion in Gref­rath statt. Zwei Shows wird es an diesem Tag geben. Die erste um 15 und eine zweite Vorstellung um 19 Uhr. Am Sonntag, 20 November, sind ebenfalls zwei Vorstellungen (12 und 16 Uhr) im Vorverkauf.

Der Ticketvorverkauf für „A New Day“ 2022 in Grefrath hat bereits begonnen. Tickets gibt es ab 29,90 Euro in den Geschäftsstellen der Niederrhein Nachrichten in Geldern und Kleve sowie unter www.niederrhein-nachrichten.de/ticketshop. Weitere Informationen gibt es unter www.eisstadion.de und unter Telefon 02158/918935.