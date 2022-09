PFALZDORF. Nachdem der Oldtimer-Treff und das Königsschießen die Anwohner und Besucher in Pfalzdorf zuletzt wieder auf größere Veranstaltungen eingestimmt haben, geht es jetzt in die nächste Runde. Von Freitag, 9., bis Montag, 12. September, laden die Mitglieder des Vereins „Pfalzdorfer Volksfeste“ und die Schausteller zur Kirmes im und am Hotel Auler auf der Hevelingstraße 238 ein.

Wie Wirt Konrad Tophofen erzählt, hätten es die Coronaregeln wieder ermöglicht, zur regulären Organisation zurückzukehren. So war die Rücksprache mit den Beteiligten früh möglich, um somit ohne Zeitdruck oder nennenswerte Probleme wieder eine zünftige Kirmes auf den Weg zu bringen. Das zeigt auch das Programm für dieses Jahr.

Den Kirmesauftakt markiert am Freitag um 17 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der St. Martinus Pfarrkirche. Um 17.30 Uhr treten alle Pfalzdorfer Vereine auf dem Parkplatz an der Freiherr von Motzfeld-Schule an, um im Anschluss gemeinsam zum Umzug zum Hotel Auler zu starten. Bürgermeister Ulrich Knickrehm wird dort den Fassanstich vollziehen, um die Kirmes-Party im Festsaal Tophofen zu eröffnen. Bereits zum dritten Mal in Pfalzdorf zu Gast, sorgt die vor allem in Köln bekannte Band „King Loui“ mit mitreißender Musik für die richtige Feststimmung.

Der Samstag steht ab 18 Uhr im Zeichen der Königsproklamation des Schützenvereins Pfalzdorf 1926. Diese findet am Kindergarten „i.Pünktchen“ auf der Motzfeldstraße statt. Danach geht es zum großen Schützenball im Festsaal Tophofen.

Am Sonntag beginnt der Kirmestag um 11 Uhr mit dem Frühschoppen mit allen Vereinen und für alle Gäste. Währenddessen sind Anmeldungen für die Mannschaftsspiele der zweitägigen Kirmesolympiade möglich, die die Wiese weiter beleben sollen. Spiele gibt es für jeden Geschmack: Entenangeln, Pfeile werfen, Schießen und Schlauchziehen gehören unter anderem dazu. Um 15 Uhr startet der Familiennachmittag. Für die musikalische Unterhaltung der Gäste sorgt eine umherziehende Brassband. Im Zeichen der Familie steht auch der abschließende Montag. Hervorzuheben ist hierbei die große Verlosung ab 17.30 Uhr. Über den Hauptpreis, eine Fahrt mit dem Heißluftballon, können sich drei Gewinner freuen, die an diesem Tag jedoch bei der Verlosung zugegen sein müssen. Falls nicht, wird neu gezogen. Auch die weiteren Preise können sich sehen lassen: ein Fahrrad, ein Kinderlaufrad, Frühstückskörbe, viele Gutscheine und weitere Sachpreise warten auf ihre Gewinner.

Die Lose sind bei den Verkäufern der einzelnen Vereine und im Hotel Auler für jeweils einen Euro erhältlich.

Der Eintritt an allen Kirmestagen im Saal Tophofen ist frei. Die Öffnungszeiten der Kirmes sind am Freitag ab 17 Uhr, am Samstag ab 15 Uhr, am Sonntag ab 12 Uhr und am Montag ab 15 Uhr. Das Ende ist offen.

Der veranstaltende Verein „Pfalzdorfer Volksfeste“ besteht aus den Vereinen Fanfarenzug BSV Pfalzdorf 1956, Schützenverein Pfalzdorf 1926, IPK Pfalzdorf, VfB Alemannia Pfalzdorf, Reit- und Fahrverein „Blücher“ Pfalzdorf, MSC „Flott-Weg“ Pfalzdorf, Kindertanzgruppe Pfalzdorf und dem Festwirt Konrad Tophofen.