HÜLM. Nach zwei Jahren Coronapause ist es wieder soweit: Die diesjährige Hülmer Kirmes steht in den Startlöchern: Vom 10. bis 13. September darf im Festzelt an der Alten Hülmer Schule (Hülmer Straße 238) gefeiert werden.

Die Vorbereitungen durch die Hülm-Helsumer Vereine und Familie Kalscheur als Festwirt laufen auf Hochtouren, um den zahlreichen Gästen, auch aus den umliegenden Ortschaften, ein tolles Fest bieten zu können.

Wie auch in den Jahren vor Corona geht es am Samstag, 10. September, mit dem Schmücken des Königshauses des neuen Schützenkönigs Niklas Stenmans los. Um 20 Uhr startet der Landjugendball der KLJB Hülm-Helsum. Die siebenköpfige Top-Liveband „Play High“ will mit „100 Prozent Leidenschaft“ für Stimmung sorgen. Tickets gibt es online bei eventim.de (neun Euro) oder an der Abendkasse (zehn Euro). Eine Neuerung ist der Außenbereich mit Getränkeausschank vor dem Festzelt.

Der Sonntagnachmittag, 11. September, steht traditionell im Zeichen der Familien und besonders der Kinder. Ab 14.30 Uhr gibt es auf dem Schulhof verschiedene Spielstationen für die Kinder, im Zelt wird Kaffee und Kuchen serviert. Auch eine Verlosung darf in diesem Jahr nicht fehlen.

Der Montag, 12. September, beginnt mit der in Mundart gehaltenen Messe um 11.30 Uhr in der Hülmer Kirche. Anschließend finden sich die Abordnungen der Vereine sowie Schützenkönig und Minister zum Empfang beim Präses Jochen van Loon ein. Nach dem Fahnenschwenken der Schützenbruderschaft und der Parade darf ab 13 Uhr kräftig beim Frühschoppen der Freiwilligen Feuerwehr gefeiert werden. Für den musikalischen Rahmen sorgt die Partyband „Popcorn“.

Dienstag, 13. September, ist der große Tag der St. Kosmas & Damian-Schützenbruderschaft. Ab 16 Uhr (also später als gewohnt) begibt sich der Zug der Schützen zum Königshaus, Hülmer Deich 155, wo der neue Schützenkönig Niklas Stenmans mit Königin Lara Peters, Minister und Throngefolge aufgenommen werden. Nach Parade und Fahnenschwenken folgt der gemeinsame Schützenumzug durchs Dorf. Um 19.30 beginnt zum Abschluss der Kirmestage der traditionelle Königsgalaball mit der Partyband „Popcorn“.

