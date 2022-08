RUST. Borussia Mönchengladbach trifft am 6. Spieltag, Samstag, 11. September, um 17.30 Uhr, auf den SC Freiburg im Europa-Park-Stadion im Breisgau. Der Europa-Park ist weltweit der einzige Freizeitpark mit einem Stadion-Namensrecht in der höchsten Fußballklasse und ist seit seiner Eröffnung im Oktober 2021 die Heimspielstätte des SC Freiburg. In der Rückrunde ging das Spiel unentschieden (3:3) aus. Jetzt will Borussia Mönchengladbach den Sieg einfahren. Zwei NN-Leser dürfen das Spiel besuchen und außerdem eine Auszeit im Europa-Park und in der Wasserwelt Rulantica verbringen.

Die Besucher reisen in nur einem Tag durch 15 europäische Themenbereiche und erleben dabei landestypische Architektur und Kulinarik hautnah und neue Energie tanken.

Der Österreichische Themenbereich hat in der aktuellen Saison Zuwachs bekommen. Bei einer Fahrt auf dem See können die Besucher des Parks die Schönheiten Österreichs und prunkvolle Gartenkunst bestaunen. In „Josefinas kaiserliche Zauberreise“ kann man begleitet von wunderschönen Klängen, vorbei an beeindruckenden Wasserspielen und einem geheimen Garten sowie durch einen romantischen Rosenbogen die Strecke genießen. Ein musikalisches Highlight ist die Fontänenshow „Wiener Wasser Walzer“, bei der es ein spannendes Zusammenspiel von Wasser, Licht und Musik zu erleben gibt.

Höhepunkte für Groß und Klein im Europa-Park

In den weiteren 14 europäischen Themenbereichen gibt es zahlreiche Höhepunkte für Groß und Klein. In Holland können sich die Besucher bei einer Bootsfahrt mit den mutigen „Piraten in Batavia“ auf die Spuren von Seeräubern und Freibeutern begeben.

Zudem garantieren 13 Achterbahnen einen besonderen Geschwindigkeitsrausch durch die schroffen Felslandschaften Islands oder die Welt des griechischen Wassergottes Poseidon.

Die Besucher dürfen sich außerdem wieder auf zahlreiche Eventhighlights mit Artisten, Tänzern, Musikern und Sängern freuen. Große und kleine Freunde der Zauberei werden im Englischen Themenbereich fündig, bei „Abraka…Shakespeare!“ lassen Timothy Trust & Diamond Illusionen erwachen.

Rulantica – ein tolles Erlebnis

In unmittelbarer Nähe zum Europa-Park gibt es in der Wasserwelt Rulantica Badespaß für die ganze Familie. Seit letzter Saison können sich Badefans auf eine der größten Outdoor-Rutschlandschaften Europas freuen. In „Svalgurok“ warten bis September zehn Rutschen – darunter eine Wellen- und eine Trichterrutsche – auf mutige Entdecker.

Ein Aufenthalt in der Wasserwelt ist auch für Familien mit Kleinkindern ein tolles Erlebnis. Nach einem aufregenden Tag kann man sich dann herrlich in einem der Europa-Park Hotels oder im Camp Resort entspannen. Die parkeigenen Erlebnishotels verzaubern die Gäste mit ihrer liebevollen Thematisierung und einem ausgezeichneten kulinarischen Angebot. Die Wasserwelt Rulantica ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet

Der Park ist während der Sommersaison täglich von 9 Uhr bis mindestens 18 Uhr geöffnet. Tagesdatierte Europa-Park Tickets sind online unter tickets.europapark.de erhältlich. Infoline: 07822/776688. Weitere Infos finden Interessierte unter europapark.de.

Verlosung

Die NN verlosen zwei Übernachtungen für zwei Personen in einem der 4-Sterne Hotels vom 9. bis 11. September, inkl. Frühstück, Eintritt in den Europa-Park und der Wasserwelt Rulantica sowie Tickets für das Spiel SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach im Europa-Park Stadion. Einfach eine E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Rust“ an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 24. August. Der Name des Gewinners wird unter niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.