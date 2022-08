32-jähriger Issumer erleidet tödliche Verletzungen

ISSUM. Gestern, 22. August, kam es gegen 20.50 Uhr in Issum zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Mann aus Issum befuhr mit seinem PKW VW die Bundesstraße 58 (Weseler Straße) aus Geldern kommend in Fahrtrichtung Issum. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er ins Schleudern und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden LKW mit Auflieger. Der 32-Jährige wurde in seinem PKW eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der 60-jährige LKW-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Angehörigen des Verstorbenen werden durch den Opferschutz der Klever Polizei betreut. Zur Unfallaufnahme wurden ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Düsseldorfer Polizei und ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Aufgrund der vorgefundenen Situation an der Unfallstelle und nach den ersten Anhörungen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Teilnahme an einem illegalen Kfz-Rennen. Vor Ort wurden zwei weitere Fahrzeugführer mit ihren PKW festgestellt, ein 28 Jahre alter Mann aus Geldern und ein 23-Jähriger aus Moers. Der schwarze 5er BMW des 28-Jährigen und der lilafarbene 3er BMW des 23-Jährigen wurden sichergestellt. Gleiches gilt für den schwarzen VW Polo des bei dem Unfall getöteten 32-Jährigen und den beteiligten LKW. Das Verkehrskommissariat Geldern bitten Zeugen, denen die drei PKW vor dem Unfall aufgefallen sind, oder die Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter 02831/1250 zu melden.