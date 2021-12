KAPELLEN. Am Fronleichnamswochenende 2022 soll sich die Acapulco-Ranch in Kapellen wieder in ein magisches Theater verwandeln, das alle treuen Zauberfans erneut in seinen Bann ziehen wird. Seit fast zwei Jahren blockiert die Corona-Pandemie die meisten künstlerischen Aktivitäten.Die Zauberei konnte hier bisher keine Abhilfe schaffen, obwohl der Magische Zirkel Krefeld alle Zauberstäbe poliert hatte und die Volksbank an der Niers als Sponsor gerne den Weg frei gemacht hätte. In den letzten Wochen aber haben die Mitglieder des Magischen Zirkels zahlreiche Konzepte entwickelt, die Optionen in Abstimmung mit dem Gelderner Ordnungsamt, dem Bauamt und dem Zeltverleih gegeneinander abgewogen und dann entschieden: Die 11. Auflage der Nacht der Gaukler wird stattfinden.

Der Startschuss fällt am Donnerstag (Fronleichnam), 16. Juni 2022. Diese erste Vorstellung richtet sich auch an Familien mit Kindern und startet daher bereits um 17 Uhr (Einlass) beziehungsweise um 18.30 Uhr (Bühnenprogramm). An den beiden folgenden Tagen, 17. und 18. Juni, wird der Einlass um 18.30 Uhr erfolgen und das Bühnenprogramm um 20 Uhr starten. Auf dem Festplatz wird es genauso wie bei den erfolgreichen Veranstaltungen der letzten zwei Jahrzehnte viele Zauberkünstler zu bestaunen geben. Für die musikalische Untermalung wird gesorgt, genauso wie für das leibliche Wohl. Stichwort: Gaukelburger und Co. Mit engagierten Partnern wie den Niederrhein Nachrichten und der Volksbank an der Niers werden die Magier des Krefelder Zirkels zusammen mit den Gastgebern der Gauklernacht, der Familie Bier aus Kapellen, ein Zauberprogramm präsentieren, das dem internationalen Vergleich standhält.

Eintrittskarten zum Preis von 24 Euro (18 Euro für Kinder unter zehn Jahren am Familientag) können online unter hajo-bier.de bestellt werden. Es gibt für alle Veranstaltungstage noch Eintrittskarten, die rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest verschickt werden.

Da unklar ist, wie die Coronabedingungen zu dieser Zeit ausfallen werden, ist von Folgendem auszugehen: Es können Gäste in die Veranstaltung eingelassen werden, die gegen Corona geimpft oder genesen sind und ein entsprechendes Zertifikat vorlegen können. Alle Personen, für die es noch keine Impfempfehlung gibt, benötigen einen tagesaktuellen Test.

Generell soll es auf dem Festgelände aus heutiger Sicht keine Maskenpflicht geben. Details wird das Ordnungsamt Geldern mit den Organisatoren im Vorfeld absprechen. Zur besseren Belüftung des Gauklerzeltes werden voraussichtlich Teile der Wandplanen geöffnet bleiben. Je nach Wetterlage sollten dies alle Gäste bei der Wahl der passenden Bekleidung berücksichtigen.