STRAELEN. Das A-Capella- Konzert mit der Gruppe „Das wird Super”, das am 30. Oktober im Straelener Forum stattfinden sollte, muss erneut verschoben werden. Neuer Termin ist der 14. Mai 2022. Für den kommenden Samstag, 30. Oktober, konnte der Kulturring Straelen stattdessen die vierköpfige A-Capella-Gruppe „baff!” verpflichten.

Konzertbeginn im Straelener Forum ist um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr). Die jungen Musiker von „baff!” überraschen und erstaunen ihr Publikum gleichermaßen. Mal zerbrechlich zart, dann kraftvoll und direkt, so abwechslungsreich wie lebendig präsentiert „baff!” ihre Songs mit charakterstarken Stimmen auf der Bühne. In ihren Konzerten bleibt kein Auge trocken, kein Mundwinkel unten und kein Tanzbein stehen. „baff!” gewinnt nationale und internationale Gesangswettbewerbe und gibt deutschlandweite Konzerte, wird aber auch nach Irland als Festival Headliner eingeladen. Der Kulturring weist darauf hin, dass die Karten für „Das wird Super” nicht für das Konzert mit „baff!” gültig sind.

Karten für das Konzert mit der Gruppe „baff!” kosten im Vorverkauf 24 Euro, und an der Abendkasse 26 Euro. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle des Kulturrings am Markt und im Rathaus beim Bürgerservice in Straelen, in Geldern bei Bücher Keuck und im Bücherkoffer Derrix sowie online unter www.kulturring-straelen.de.

Verlosung: Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert von baff! in Straelen. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „baff!” unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nn-verlag.de schicken. Einsendeschluss ist der 28. Oktober. Die Gewinnernamen werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.