Übersicht über Aktionen in der “Woche des Impfens”

KREIS KLEVE. Mit Blick auf die „Woche des Impfens“ hat die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein eine Übersicht über die Aktionen in den Kreisen und Städten des Rheinlands erstellt. Sie bietet Bürgern Informationen zu Impfangeboten in ihrer Nähe. Die Übersicht ist auf www.kvno.de zu finden und wird sukzessive aktualisiert. Weiterhin für eine Impfung gegen das Coronavirus anlaufbar sind die Praxen der niedergelassenen Ärzte in Nordrhein, Impfinteressierte können ihren Haus- oder Facharzt entsprechend konsultieren. Ergänzend dazu hat die KVNO kürzlich ein Online-Register über Praxen erstellt, die auch „praxisfremde“ Patientinnen und Patienten impfen. Dieses ist unter https://coronaimpfung.nrw/impfzentren/impfregister abrufbar.