Wohnortnahe Impfangebote

KREIS KLEVE. Der Kreis Kleve organisiert im Zuge der laufenden Kampagne zu den Corona-Schutzimpfungen Impfungen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden durch mobile Teams. Diese Angebote richten sich an Personen ab 16 Jahre. Für die Impfungen ohne Terminbuchung bieten der Kreis Kleve und die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein die Impfstoffe Biontec/Pfizer und Moderna an – je nach Verfügbarkeit. Ein Anspruch auf Auswahl besteht für die Gäste nicht. Für alle 16 Städte und Gemeinden im Kreisgebiet gibt es nun Termine, zu denen jeder Interessierte ohne Terminvereinbarung kommen kann: Rheurdt, Donnerstag, 15. Juli, 15-19 Uhr, Martinusschule Rheurdt, Meistersweg 6, Rheurdt. Straelen, Freitag, 16. Juli, 15-19 Uhr, Schulmensa der Bofrost-Halle, Fontanestr. 6, Straelen. Rees , Samstag, 17. Juli , 10-15 Uhr, Bürgerhaus, Markt 1, Rees.