STRAELEN. Ein turbulentes und aufregendes Jahr 2020, geprägt durch die Corona Pandemie liegt hinter dem Team vom Straelener Stadtmarketing. Leider konnte aufgrund dessen keine Veranstaltung wie geplant durchgeführt werden. Somit hatte das 9. Straelener Blumenmädchen, Lisa Stienen, auch nur eine sehr überschaubare Anzahl an Auftritten.

Aus diesem Grund freut es alle Beteiligten umso mehr, dass Lisa zugesagt hat, ihr Amt als Straelener Blumenmädchen ein weiteres Jahr auszuüben. Neben dem Stadtmarketing Straelen unterstützen auch die Unternehmergemeinschaft AusStraelen und die Landfrauen Ortsverband Straelen die junge Gärtnerin.

„Es freut uns wirklich sehr, dass Lisa uns noch ein weiteres Jahr bereichert und sie die Blumenstadt repräsentiert. Wir wollen ihr natürlich die Möglichkeit geben, auf einigen großen Veranstaltungen präsent zu sein“, erläutert Christina Beckers vom Straelener Stadtmarketing die Pläne für das bevorstehende Jahr hoffnungsvoll. Lisa wird bis Mai 2022 in ihrer Funktion als 9. Straelener Blumenmädchen Botschafterin für den Straelener Gartenbau sein. „Bereits im letzten Jahr konnte Lisa unsere Stadt auf der Landesgartenschau in Kamp-Lintfort repräsentieren. Trotz der Corona- Pandemie war es wirklich eine gelungene Veranstaltung mit vielen netten Gesprächen“, so Christina Beckers im Rückblick.

-Anzeige-

„Lisas Blumenkalender“

Lisa Stienen legt besonders in der jetzigen Zeit ein Augenmerk auf ihren Social-Media-Auftritt. Statt also Straelen auf zahlreichen Veranstaltungen zu vertreten, teilt Lisa auf ihrem Instagram- und Facebook-Blumenmädchen-Profil (Straelener Blumenmädchen) ihr Wissen mit ihren Followern. Über das Format „Lisas Blumenkalender“ postet sie regelmäßig Infos und Tipps zu den verschiedenen Blumenarten. „In diesem Jahr haben wir uns außerdem vorgenommen, einige Straelener Gartenbaubetriebe zu besuchen und über unsere Social-Media-Kanäle über die verschiedenen Pflanzenarten, den Anbau und den Vertrieb zu berichten. Dies geschieht natürlich nur unter Einhaltung der aktuellen Corona Bedingungen.

Wir wollen erreichen, dass die Straelener sowie auch Touristen mehr über unser Aushängeschild, den Gartenbau, erfahren“, erklärt die 22-jährige Gärtnergesellin ihre Pläne. Die offizielle Vorstellung am Samstag vor Muttertag muss auch in diesem Jahr leider entfallen. Die aktuelle Situation lässt es nicht zu, dass die Veranstaltung am 8. Mai durchgeführt wird. Aber auch hier hat das Stadtmarketing schon einige Ideen, um Lisa einen gebührenden Auftritt in der Öffentlichkeit zu ermöglichen.