MOYLAND. Am kommenden Wochenende lädt das Museum Schloss Moyland zum vierten Mal zum Hortensienfest und damit zu einem Besuch Deutschlands größter Hortensiensammlung ein. Mehr als 2.500 Pflanzen aus über 530 unterschiedlichen Hortensiensorten bringen den Schlosspark zum Blühen. Dazu gibt es einen bunten Markt mit Kunsthandwerk, Gartenaccessoires, Kulinarik – und natürlich eine große Auswahl an Pflanzen.

„Da wird nicht mehr getragen, sondern mitunter schon geschleppt“, sagt Roswitha Albrecht vom Museum Schloss Moyland, die federführend für die Organisation des Marktes verantwortlich zeichnet. Ihre Erfahrung aus den Vorjahren: Wer die Blütenpracht erlebt, möchte auch den eigenen Garten mit den üppigen Ziersträuchern aufpeppen. Es besteht reichlich Gelegenheit zum Fachsimpeln, man kann wertvolle Tipps von Fachleuten einholen – und ausgiebig shoppen. Ein wichtiges Thema wird in diesem Jahr der Klimawandel und die Anpassung an große Hitze und Trockenheit sein. „Wir haben auch einen Aussteller, der zeigt, wie man seinen Vorgarten Insekten-freundlich gestalten kann“, macht Albrecht Lust auf naturnahe Alternativen zu langweiligen Schottergärten. Dazu gibt es hochwertige Produkte aus der Region vom Imkerhonig über „Appleretifs“ vom Demeter-Obstbauern bis hin zu edlen Gewürzen und Ziegenkäse vom Biohof. Zum Verweilen laden mehrere Sitzbereiche mit benachbarter Gastronomie ein und für die Kinder ist eine Stelzenläuferin unterwegs. Kunsthandwerker zeigen Schönes für den Garten, aber auch Schmuck, Hutkreationen oder feine Keramik. Und eine Floristin demonstriert, wie sich die Blüten in Szene setzen lassen.

Premiere für French Bolero

Premiere feiert am kommenden Wochenende die neue Hortensiensorte French Bolero. Sie wurde kürzlich vom Unternehmerkreis Hortensien auf einer Fachmesse präsentiert und zeigt sich nun erstmals der breiten Öffentlichkeit. „Sie begeistert mit strahlendem Blau oder zartem Rosa und wächst schnell“, weiß Jürgen Gerdvordermark von dem Lengericher Betrieb, der die Girlanden-Hortensie gezüchtet hat. Und er sieht einen weiteren Vorteil: „Sie kommt mit unserem kontinentalen Klima sehr gut zurecht und übersteht auch heiße Sommer und kalte Winter.“ Wie bei den Girlanden-Hortensien üblich, eignet sich die French Bolero auch zum Ranken – und sie benötigt weniger Wasser als herkömmliche Gartenhortensien. „Wir werden die French Bolero im Rahmen des Hortensienfestes detailliert vorstellen“, verspricht Gerdvordermark. Zudem hält der Unternehmerkreis auch kleine Infobroschüren mit Wissenswertem zu Rückschnitt und Blaufärbung bereit. „Der Schlosspark eignet sich hervorragend für Hortensien“, freut sich auch Franz Hoenselaar auf das Fest. Er hat die Sammlung auf- und ausgebaut und betreut sie auch heute – mittlerweile in Rente – noch.

Auch für Julia Niggemann und Dr. Antje-Britt Mählmann, Geschäftsführerin und Künstlerische Direktorin des Museums, ist das Hortensienfest ein besonders schöner Programmpunkt im Veranstaltungsreigen. 6.600 Besucher kamen im vergangenen Jahr, es dürfen aber gern noch mehr werden. Geöffnet ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro, ermäßigt drei Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahre haben freien Eintritt. Der Zutritt zu Schloss, Kunstausstellungen und Aussichtsplattform, Baumhaus sowie Führungen sind inbegriffen, das Parken kostenfrei. Am 8. Juli starten von 11 bis 15 Uhr stündlich Hortensienführungen (Treff am Kutschenrondell), am 9. Juli von 11 bis 16 Uhr. Am Sonntag gibt es zusätzlich Führungen durch die Ausstellungen, Kräutergarten sowie Schloss & Park.

Hortensiensommer

Nach dem Hortensienfestwochenende beginnt der zweiwöchige Hortensiensommer. Es finden zusätzliche Hortensienführungen statt und im Museumsshop gibt es eine Auswahl an Hortensien zum Kauf. Weitere Infos findet man im Netz unter www.moyland.de.