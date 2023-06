NETTETAL. Die Klassik-Freunde aus Nettetal und Umgebung dürften sich dieses besondere Datum in ihrem Terminkalender rot anstreichen: Zu seinem 30. Jubiläum präsentiert der Kulturkreis der Wirtschaft in Nettetal (KDW) am Sonntag, 9. Juli, das Folkwang Kammerorchester aus Essen zum diesjährigen Schlosshofkonzert auf Schloss Krickenbeck.

Teamgeist, Frische und unbändige Spielfreude prägen das Folkwang Kammerorchester Essen, das damit ein ideales Umfeld für junge Künstler sowie aufstrebende Dirigenten ist. Das junge Ensemble stellt in seinem neuen Programm die „Italienischen Erinnerungen“ des Ausnahme-Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart vor, der die Impressionen seiner frühen Italien-Reisen in diesen Werken zum Ausdruck bringen wollte.

Geboten werden Respighi „Antiche danze et arie per liuto, Suite No.3“, Mozart „Divertimento F-Dur KV 138“ und Tchaikovsky „Souvenir de Florence, Op. 70“. Diese Werke sind geprägt durch die frische und ausdrucksvolle Spielart der großen Komponisten. Dabei agiert das neue Folkwang-Programm zugleich tiefromantisch: Maximale Klangfülle, tänzerisch kraftvoll, elegant und serenadenhaft leicht. Unter der Leitung von Chefdirigent Johannes Klumpp hat das Ensemble in den vergangenen Jahren seine Expertise für Mozart beständig ausgebaut und zählt mit seinem lebendig-frischen, frechen und liebevollen Spiel zu den führenden Interpreten auf diesem Gebiet.

Modernes Ensemble

Mit Stolz blickt das Folkwang Kammerorchester Essen auf seine 65-jährige Geschichte zurück und richtet den Blick zugleich stetig nach vorn: Auch zu seinem Jubiläum präsentiert sich das Orchester als modernes und innovatives Ensemble. Es steht für energiegeladene Konzerte, neugierige Programme und musikalische Exzellenz und gilt als ein Laboratorium, das Grenzen neu auslotet und überaus erfolgreich mit Konzertformen, Genres und Stilen experimentiert. Auch die einzelnen Ensemblemitglieder selbst zeigen ihre hohe künstlerische Qualität regelmäßig in solistischen Auftritten während der Konzerte.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Einlass (nur kleines Seitentor des Krickenbecker Schlosses) ist bereits um 15 Uhr geöffnet, so dass sich die Gäste im Schlosshof mit einem Getränk auf den Nachmittag einstimmen können. Auch für die Bewirtung in der Pause ist gesorgt. Parkgelegenheiten bestehen ausschließlich auf dem Parkplatz an der „Biologische Station Nettetal“, der rund 400 Meter vom Eingang entfernt liegt. Ab dem Parkplatz wird gegen 14.45 Uhr ein kostenloser Shuttlebus-Service zum Schlosseingang angeboten. Gegen 18 Uhr startet der Rück-Transfer zurück zum Parkplatz. Der Eintritt beträgt 30 Euro.

Karten sind unter kdw-nettetal.de, per E-Mail an mb@kdw-nettetal.de oder unter Telefon 0157/37867363 erhältlich. Weitere Informationen zu den Konzerten gibt es unter

kdw-nettetal.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für das „Schlosshofkonzert 2023“ in Nettetal. Einfach eine

E-Mail mit Name, Anschrift, Telefonnummer und dem Betreff „Mozart“ an

gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 29. Juni. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.