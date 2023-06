IHK eröffnet neuen Service-Punkt in Geldern

GELDERN. Die Niederrheinische IHK eröffnet zwei neue Service-Punkte im Kreis Kleve – gestern ist der Standort im Gründerzentrum, Glockengasse 5, in Geldern bereits an den Start gegangen. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass man auch digital ins Gespräch kommen kann. Eine direkte Kommunikation vor Ort ist trotzdem der bessere Weg, um mit Unternehmern Gespräche zu führen“, sagte IHK-Präsident Werner Schaurte-Küppers im Rahmen der Eröffnungszeremonie in Geldern.

Einmal im Monat finden im neuen Service-Punkt verschiedene Angebote wie Sprechtage, Seminare, Ausbildungs- und Gründerberatungen durch die Experten der IHK statt. Dabei geht es beispielsweise auch um IT-Sprechstunden und darum, wie Betriebe neue Ausbildungsplätze schaffen können. „Viele unserer Dienstleistungen erfolgen digital“, erläuterte Julia Nepicks, Regionalleiterin Kreis Kleve bei der IHK, „doch der persönliche Beratungsbedarf ist immer noch gegeben – das hat sich gerade während der Corona-Lockdowns gezeigt.“

Service-Punkt ergänzt Angebot der IHK im Kreis Kleve

Der Service-Punkt in Geldern ergänzt das Angebot der IHK im Technologiezentrum in Kleve. „Unsere IHK hat sehr große Flächenbezirke. Uns ist es wichtig, diese Entfernungen zu überwinden und noch näher an unsere Unternehmen heranzurücken“, betonte Schaurte-Küppers. Geldern sei als Standort dabei bewusst gewählt: „Wir sind seit mehr als 100 Jahren mit Geldern verbunden – mit dem neuen Service-Punkt unterstreichen wir dies noch einmal.“

In Geldern verspricht man sich vom neuen Angebot „sehr viel“, sagte der 1. Beigeordnete Tim van Hees-Clanzett: „Bisher waren die nächsten Anlaufpunkte das Technologiezentrum in Kleve und die Hauptstelle in Duisburg. Nun können unsere lokalen Unternehmen ohne lange Wege die vielfältige Beratung ihrer IHK in Anspruch nehmen.“ Vor allem aber erhalte die IHK vor Ort so ein Gesicht. „Das persönliche Gespräch ist auch in Zeiten der digitalen Medien sehr wichtig“, sagte van Hees-Clanzett. „Viele Dinge lassen sich so besser ansprechen.“

Weitere Infos zu Themen, Terminen und Anmeldung

Weitere Informationen zu den Angeboten der IHK im Gelderner Service-Punkt, den genauen Zeiten und zur Anmeldung gibt es unter https://www.ihk.de/niederrhein/ im Veranstaltungskalender. Die Teilnahme ist kostenfrei. Los geht es am 11. Juli mit dem Thema: „Wie werde ich Ausbildungsbetrieb?“

Am morgigen Donnerstag eröffnet die Niederrheinische IHK einen weiteren Service-Punkt im Gründer- und Gewerbezentrum in Kalkar. Erstes Thema ist hier am 11. August: „Störungen im Ausbildungsverhältnis – Keule oder Kommunikation?“