Raubüberfall auf 76-jährigen Mann in Eyll

EYLL. Am Montag, 26. Juni, gegen 11.55 Uhr überfiel eine unbekannte Täterin einen 76-jährigen Mann und erbeutete unter Vorhalt einer Pistole seine hochwertige Armbanduhr der Marke Rolex. Der 76-Jährige fuhr zur Tatzeit mit seinem Pkw auf die Einfahrt seines Wohnhauses an der Straße Hermans Mühle in Kerken-Eyll, als unvermittelt eine Frau an die Fahrertür heran trat und seine Armbanduhr forderte. Als der Geschädigte die Herausgabe verneinte, zog die Frau eine Pistole und nahm ihm die goldene Uhr vom Handgelenk. Anschließend flüchtete die Täterin zu Fuß mit der Beute in Richtung der Bundesstraße 9. Die Frau wird als 25 bis 35 Jahre alt, etwa 170 cm groß, mit stämmiger Figur und schwarzem Haar beschrieben. Sie hatte ein südländisches Aussehen und sprach akzentfreies Deutsch. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu verdächtigen Beobachtungen oder zu der flüchtigen Frau geben können, melden sich bitte telefonisch bei der Kripo Geldern unter 02831/1250.