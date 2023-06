Kontrollen in Wyler: “Spitzenreiter” 86 km/h zu schnell

KRANENBURG. Am Dienstag zwischen 15 und 20 Uhr führte der Verkehrsdienst Kleve Geschwindigkeitsmessungen in Kranenburg-Wyler auf der B9 durch. In der Zeit fielen 76 Fahrzeugführer auf, die zu schnell unterwegs waren. Davon werden 43 Fahrer bald Post mit der Erhebung eines Verwarngeldes bekommen, in 33 Fällen wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Vier Verkehrsteilnehmer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, unter ihnen auch der traurige “Spitzenreiter”: Der Fahrer eines Porsche SUV wurde mit 183km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Ihn erwarteten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot.