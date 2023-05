NIEDERRHEIN/WEEZE. Letztes Jahr hat das San Hejmo als Tagesfestival seine Premiere am Airport Weeze gefeiert und legt nun im Sommer 2023 für ein ganzes Wochenende nach. Vom 18. bis 19. August öffnet das „Heilige Zuhause“ seine Türen und bietet zwei prall gefüllte Festival-Tage mit über fünfzig Liveacts, Urban Art und Street Food.

Das Line-Up glänzt bereits mit maximaler Star-Dichte, jetzt kommt eine weitere Stage hinzu! Die Partystage von San Hejmo war schon bei der Premiere sehr beliebt. Für diesen August wurde das Konzept weiterentwickelt, verspricht mehr musikalische Vielfalt und gleichzeitig zwei Tage Party pur! Feurige Reggaeton und Latin Beats liefert unter anderem Radio Sabor fresh aus der Afrokaribik. Hier wird ein einzigartiger Vibe kreiert, der zum Party machen einlädt und sich perfekt in das urbane Gesamtprogramm einbettet.

Das DJ- und Produzenten-Team Jugglerz aus Konstanz hat in der Dancehall- und Afrobeats-Welt ebenso abgeräumt wie im Trap: Die Jungs arbeiten mit deutschen Superstars wie Bausa, Apache 207 und Luciano genauso erfolgreich wie mit den größten Entertainern Jamaikas. Guter HipHop darf auf keiner Party fehlen, dafür sorgen gleich mehrere Allstars: Ferris MC ist seit Jahrzehnten im HipHop zuhause und hat diesen schon früh mit elektronischen Dancebeats kombiniert. Damit garantiert das langjährige Deichkind-Mitglied tanzbare Partysounds.

Mit dem Massive Töne Sound System ziehen diesen Sommer partyreife Beats und Lyrics in San Hejmo ein. Diese News garantiert Feierlaune, denn die letzten Jahre ist es um die HipHop-Kombo still geworden. Im August heißt es endlich wieder „Cruisen“ mit Originalmitgliedern und DJ!

Fünf Sterne Deluxe genießen dank Tracks wie „Ja, ja… deine Mudder!“ Kultstatus und machen sich als Sound System mit Teilen der Originalbesetzung und DJ im August ebenfalls auf den Weg nach Weeze. Partygarantie bei jedem Auftritt gibt es auch bei den nächsten Neuankündigungen: Diese Rapper unterhalten ihre Fans mit provokant-lustigen Texten: die 257ers. Die Jungs aus Essen meldeten sich nach ihren Über-Hits „Holland“ und „Holz“ gerade mit neuen Singles zurück. Und „Scheiße baut sich nicht von alleine“ – das Duo ist für krasse Partys mit den Fans bei ihren Auftritten bekannt.

Die Atzen kommen an den Niederrhein

-Anzeige-

Auch Die Atzen kommen an den Airport Weeze. Ihre Elektro-Sounds dürfen auf keiner Houseparty fehlen, live bringen die Jungs mit ihren Beats die Stimmung auf ein Maximum und werden den Besucher:innen ordentlich einheizen. Er ist der frechste MC im Rapgame: Money Boy ist bekannt für seine Freestyles und wird auf der Partystage „den Swag aufdrehen“. Der Österreicher ist immer für Überraschungen gut und es bleibt spannend, was er für San Hejmo im Gepäck hat. Seine TikTok-Sounds und die Ausschnitte seines pikanten Podcasts „Afterhour Unzensiert“ haben längst die Smartphones etlicher User erobert. Cenkgo ist bekannt für ungefilterte Takes, seine Sonnenbrille und grandiose Abrissparties. Damit passt die Social-Media-Sensation perfekt auf die Partystage.

Doppel-Mainstage

Das spektakuläre Line Up für die Mainstage ist mit Superstars der deutschen Musikszene bereits komplett. Auch hier gibt es spannende Neuigkeiten für die Fans: San Hejmo löst das Problem langer Umbauzeiten klassischer Mainstages und ermöglicht mit einer Doppel-Mainstage den ganzen Tag Musikgenuss „am Stück“. Die Zwillingsbühne garantiert neben deutlich kürzeren Wartezeiten auch Auftrittslängen von 75 bis 90 Minuten für alle Artists – und damit jeweils nahezu Konzertlänge. Nach nur 15 Minuten Pause geht es auf den unmittelbar nebeneinander liegenden Bühnen direkt mit Livemusik weiter. Diese konzeptionelle Entwicklung hebt das Musik-Erlebnis im „Heiligen Zuhause“ auf ein neues Level. Als Headliner profitiert davon das Who-is-Who des deutschen HipHop mit Alligatoah, Apache 207, Cro, Die Fantastischen Vier, Marteria, RIN und Sido. Dazu kommen mit Provinz, Sportfreunde Stiller, Tokio Hotel, Tom Gregory, Von Wegen Lisbeth, Wanda, Cloudy June und Esther Graf zahlreiche beliebte Indie- und Pop-Stars.

Auf der Electronic Stage werden Alle Farben, David Puentez, Topic, Lari Luke, Lost Identity, Pretty Pink und weitere Stars der elektronischen Musik für beste Beats sorgen. Den endgültigen Abriss gibt es dann auf der Partystage mit Latin Sounds, Old School und Party HipHop sowie feierwütigen Personalities. Die Timetables aller Bühnen werden in Kürze auf www.sanhejmo.com veröffentlicht.

Urban Art und Street Food

Auch abseits der Bühnen hat das San Hejmo Einiges zu bieten. Mit der Urban Art setzt das „Heilige Zuhause“ am Weezer Airport einen kulturellen Schwerpunkt, der fasziniert und inspiriert. Das kulinarische Programm kommt ebenfalls nicht zu kurz. Die Besucher können bei einer großen Auswahl von Street Food aus aller Welt zusammenkommen, Neues kennenlernen und einfach genießen.

Wie es sich für ein Wochenend-Festival gehört, gibt es auch ein großes Camping-Areal. Dieses ist in vier verschiedene Bereiche unterteilt, die sich den unterschiedlichen Bedürfnissen aller Gäste anpassen. Das San Hejmo Festival verbindet mit Livemusik, Kunst und Kulinarik drei elementare kulturelle Aspekte und lädt alle Menschen ein, zusammenzukommen und gemeinsam zu feiern. Alle Infos unter www.sanhejmo.com.