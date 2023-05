NIEDERRHEIN. Rund 15.000 niederländische und deutsche Besucher aus der Region besuchten am Feiertag das große Flughafenfest Bei frühlingshaften Temperaturen zeigte sich der Flughafen an seinem Geburtstag von der besten Seite.

Die Besucher erlebten ein kurzweiliges Programm rund ums Terminal, bei dem sich 20 Aussteller aus der Region und aus den Zielgebieten des Flughafens präsentierten. Showgrößen wie Chris Andrews, Graham Bonney, „Ich will Spaß, ich geb Gas“ – Markus und die Deluxe Radio Band sorgten mit aktuelle Hits und bekannten Oldies über alle Generationen hinweg für großen Beifall. Die Rundflüge mit der 18-sitzigen DC 3, dem „Rosinenbomber“ , und dem Helikopter über den Niederrhein und die Grenzregion zu den Niederlanden waren schnell ausverkauft. Große Nachfrage herrschte auch bei den geführten Radtouren rund um den Flughafen, die das Team vom Niederrhein Tourismus organisiert hatte. Guten Anklang fand auch der eigens angelegte Sandstrand mit bunten Liegestühlen, Sonnenschirmen und Sandspielzeug.

Die Tombola zugunsten von FLY & HELP – eine Spendenaktion des Flughafens in seinem Jubiläumsjahr – war ein weiteres Highlight des Flughafenfests. Über 100 Preise waren von großzügigen Sponsoren gestiftet worden. Die Gewinnerliste ist ab sofort auf der Website des Flughafens veröffentlicht. So war das Flughafenfest am Tag der Arbeit dann auch das bevorzugte Ziel einiger tausend Maiausflügler – selten hat man hier so viele Fahrräder gesehen. Auch rund 4.000 abfliegende und ankommende Passagiere erlebten die Geburtstagsshow am Airport. Insgesamt verlief die fröhliche Geburtstagssause entspannt. Flughafenchef Dr. Sebastian Papst sagte: „Es war rundherum ein gelungenes Jubiläumsfest und wir haben uns sehr darüber gefreut, wie viele Gratulanten diesseits und jenseits der Grenze mit uns gefeiert haben.“ Der Airport Weeze feiert sein 20-jähriges Bestehen unter günstigen Vorzeichen. Der Flughafen verzeichnet in diesem Jahr einen deutlichen Anstieg der Passagierzahlen. Geschäftsführer Dr. Sebastian Papst: „Ryanair hat sein Angebot weiter aufgestockt und in diesem Sommer sind fünf weitere Airlines unterwegs. Der grenznahe Flughafen ist auch bei den niederländischen Nachbarn zunehmend beliebt. Papst erwartet, dass der Anteil der Niederländer unter den Passagieren in diesem Jahr auf mehr als 40 Prozent ansteigen wird.