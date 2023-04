WEEZE. In knapp 90 Tagen öffnet Parookaville zum siebten Mal seine Tore: 225.000 Bürger werden dann in der „City of Dreams“ ein unvergessliches Wochenende voller Wahnsinn, Liebe und purer Glückseligkeit erleben. Das facettenreichste elektronische Line-Up im deutschen Festivalsommer wird nun mit der letzten großen Artist Announcement Week weitgehend komplettiert.

Vom 21. bis 23. Juli versammeln sich über dreihundert nationale und internationale Top-Acts am Airport Weeze – allein in dieser Woche werden über 130 neue Künstler bekannt gegeben.

So öffnen sich im Juli zum fünften Mal die Tore von Parookaville für den niederländischen Weltstar Afrojack, zudem wird der weltweit gefragte Schweden Alesso am Airport erwartet. KSHMR kennt keine Genre-Grenzen, aktuell warten seine Fans gespannt auf das angekündigte Hip-Hop-Album. Völlig zu Recht reist der Kalifornier im Juli bereits zum sechsten Mal in Parookaville ein.

Sie kommen wieder, um den Rave zu retten! Scooter ist nach grandioser Premiere auch 2023 wieder auf der Bill’s Factory am Start. Deutschlands bekanntester Techno-Act mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern und zahllosen Chartplatzierungen feiert in diesem Jahr dreißigjähriges Bestehen und eine beispiellose Karriere.

Reinier Zonneveld ist aktuell einer der meist-gefragten Techno-Acts. Er ist für seinen vibrierenden Sound und seine elektrisierenden Live-Shows bekannt, bei denen er gekonnt improvisiert und den Fans damit jedes Mal einzigartige Erlebnisse verschafft. Als Headliner auf der Desert Valley Stage wird der Niederländerdie Herzen aller Technofans erobern!

Mit über zehn Stages bietet Parookaville allen Genres der elektronischen Musik den Raum, der ihnen gebührt. Auch abseits der Headliner tummeln sich Top Acts und Publikums-Lieblinge auf den Bühnen der verrückten Stadt. Weitere Highlights der aktuellen Announcement Week sind Topic, das Tech House Trio Meduza, Paul van Dyk, Blasterjaxx, Fedde Le Grand und Showtek.

Beim Gig des französischen House-Superstars Kungs könnte die Bill’s Factory kurzzeitig zum „Club Azur“ werden – zumindest strotzt das gleichnamige Album vor perfekten Hits für die von 1Live präsentierte Stage.

Die Masquerade Partys dieses verrückten Vogels sind legendär: Claptone bringt seinen mystischen Sound zum zweiten Mal auf die Desert Vally Stage. Erst letzten Monat hat er eine neue Single gedroppt, die jede Menge „Euphoria“ für den Sommer verspricht. Ein Pflichttermin für alle Drum’n’Bass-Fans wird der erste Auftritt des in der Szene extrem gefragten, britischen DJs Hedex am Festivalfreitag in der Cloud Factory. Den kompromisslosen Hardtechno von Kobosil konnten die Fans bereits letztes Jahr in Parookaville feiern. Jetzt geht der Berliner gerade so richtig durch die Decke ). Und der erst 22-jährige Niederländer Sefa zählt mit seinem von klassischer Musik inspirierten Sound bereits zu den gefragtesten Hardstyle-Produzenten und DJs weltweit.