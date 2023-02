KÖLN. Geballte musikalische Power darf man erwarten, wenn Morgan Evans und Mitchell Tenpenny sich einen Konzertabend im Kölner Club Volta am Mittwoch, 8. März um 20 Uhr , teilen.

Der australische Singer-/Songwriter Morgan Evans beweist sehr gut, dass man das typische Freiheits-Feeling des Country auch in Down Under eindrucksvoll fühlt. Der amerikanische Rolling Stone feiert ihn als „versierten Performer mit starken Songwriting-Fähigkeiten“ und mit seiner Debüt-Single konnte er bei Warner Music Nashville die erste #1 in den USA erreichen. Mitchell Tenpenny ist im Gegensatz zu Morgan durch und durch ein Nashviller, born and raised in Tennessee. Das Songwriting liegt Mitchell Tenpenny im Blut, als Enkel der berühmten Country-MusikVerlegerin Donna Hilley.

Seinen Durchbruch schaffte der heute 33jährige Country-Pop-Sänger mit „Drunk me“ im Jahre 2018. Man darf sich also auf zwei starke Nashville Stimmen freuen, unterstützt von der kompletten Band, wie sie den Vibe von der Broadway Street in Downtown Nashville nach Deutschland holen. Das Publikum darf sich auf auf eine geballte Ladung Nashville Tunes mit zwei ausdrucksstarken Sängern und in voller Besetzung freuen, denn beide sind mit Band auf der „Day Drunk Me Tour“ unterwegs.

Tickets gibt unter semmel.de, bei www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

