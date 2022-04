GELDERN. Über hohen Besuch konnten sich die NN freuen: Zum Start der Spargelsaison 2022 tourte Walbecks Spargelprinzessin Hannah I. (Rümmler) mit ihrem Festausschuss durch den Kreis Kleve. Erste Station der Sternfahrt war traditionell das Verlagshaus der Niederrhein Nachrichten in Geldern, wo die Walbecker Repräsentantin die ersten frischen Stangen des „weißen Golds“ überreichte.

Redaktionsleiterin Andrea Kempkens hieß gemeinsam mit Medienberaterin Isabell Cooper, Marketingleiter Michael Jansen und Verkaufsleiter Tobias Kleinebrahm die Spargelprinzessin, ihren Grenadier Heinz-Josef Heyer und die Mitglieder des Festausschusses in Geldern herzlich willkommen.

Während in den vergangenen zwei Jahren coronabedingt nahezu alle Termine für die Walbecker Spargelprinzessin abgesagt werden mussten, nimmt die diesjährige Saison jetzt Fahrt auf. Am vergangenen Wochenende konnte Hannah I. bereits die Teilnehmer des Busunternehmertages Kreis Kleve in Walbeck willkommen heißen. Zudem stattete sie mit ihrem Grenadier dem Frühlingsmarkt auf Schloss Walbeck und der Tourismusmesse in Kalkar einen Besuch ab. Und im Anschluss ging es mit dem Straelener Blumenmädchen spontan zum „Frühlingserwachen“ in Straelen. „Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr wieder so viel möglich ist, und ich viele Gelegenheiten bekomme werde, für unseren Spargel aus Walbeck zu werben“, betonte die Prinzessin gegenüber den NN. Höhepunkt ihrer Amtszeit ist ihr großer Festumzug am Sonntag, 1. Mai. Dabei werden die Ehrengäste in diesem Jahr nicht in Pferdekutschen durch das Spargeldorf fahren, sondern in glänzenden Oldtimern. Für Hannah I. und ihren Grenadier ist ein schmucker Pick-up-Truck reserviert, der sie an diesem Nachmittag durch den Ortskern kutschieren wird. Freuen dürfen sich die Besucher dann auch auf den Spargel- und Handwerkermarkt sowie viele Fußgruppen, die durch das Spargeldorf ziehen.

Als Mitglieder des Festausschusses begleiteten auch Spargelbauer Dirk Janßen und Gastronom Daniel van Bonn vom Schloss Walbeck die Spargelprinzessin bei ihrer Sternfahrt. Auch sie freuen sich, dass in diesem Jahr wieder viele Besucher zur Spargelzeit nach Walbeck kommen können. „Die Nachfrage nach Bustouren ist schon sehr groß“, berichtet Daniel van Bonn. In den Walbecker Restaurants steht der frische Spargel bereits auf den Speisekarten. Zu Ostern wird es für die heimischen Festtafeln auf jeden Fall Freilandspargel aus Walbeck geben, „allerdings wird das Angebot dann noch sehr begrenzt sein“, kündigt Dirk Janßen an. „Die Temperaturen sind aktuell so niedrig, dass der Spargel nur langsam wächst.“ Nach den vergangenen nasskalten Tagen erhoffen sich die Spargelbauern daher erneut steigende Temperaturen, um der großen Nachfrage nach heimischen Spargel gerecht zu werden.

Mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Spargelsaison verabschiedeten die NN ihre Gäste aus Walbeck, die ihre Sternfahrt in einem ganz besonderes Fahrzeug fortsetzten. Uli Hotstegs von der Firma All-4-Event chauffierte die Entourage in einem knallgelben, 74 Jahre alten Schweizer Postbus der Firma Sauer durch den Kreis Kleve. Nach dem Besuch bei den Niederrhein Nachrichten ging die Tour für Hannah I. und ihr Team weiter zu den Bürgermeistern in Geldern, Kevelaer und Straelen sowie zur Landrätin in Kleve.

Andrea Kempkens