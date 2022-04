WALBECK. Das Schloss Walbeck freut sich nach den erfolgreich durchgeführten Veranstaltungen Weihnachtsmarkt und Hochzeitsmesse nun auf den ersten Frühlingsmarkt, der am Samstag, 2. April, und Sonntag, 3. April, rund um die idyllische Wasserburg stattfinden wird.

Aufgrund der Vielzahl an Ausstellern für das „Frühlingserwachen“ werden der Schloss-Wald und das Gelände des Tipidorfes mit in das Veranstaltungskonzept einbezogen.

Die circa 55 Aussteller bieten alles rund um den Frühling und was das Herz noch so begehrt –von Blumen und Floristik über Kräuter, Dekorationsartikel, Fahrräder, Grillvorführungen und vielen, handgefertigten Dingen aus Stoff, Holz und Beton. Für das leibliche Wohl sorgen das Schloss Walbeck und zusätzliche Aussteller, die vor Ort unter anderem Crepes, Poffertjes, Honig, Fisch und Käse, Lammfleisch und leckere Liköre aus dem Schwarzwald anbieten.

Alle angebotenen Waren und der Veranstaltungsort selbst werden aktuell schon für dieses Wochenende vorbereitet. Wie schon auf dem Weihnachtsmarkt erfolgreich durchgeführt, werden die Besucher auf einem Rundweg über das Gelände geführt.

Auf den umliegenden Wiesen werden ausreichend kostenlose Parkplätze für die Besucher zur Verfügung gestellt. Dennoch wäre es wünschenswert, wenn die Anreise über Fahrgemeinschaften oder mit dem Fahrrad organisiert und durchgeführt werden kann.

Die Öffnungszeiten des Frühlingsmarktes auf Schloss Walbeck sind am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt fünf Euro, für Kinder von fünf bis elf Jahren zwei Euro. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt. Hunde dürfen angeleint mit auf das Gelände.

Die Eintrittskarten können an der Tageskasse oder online unter www.schloss-walbeck.de/maerkte/fruehlingsmarkt/ erworben werden.

Die Veranstaltung findet unter den aktuell geltenden Corona-Regeln statt.