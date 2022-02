GELDERN. Marie-Luise „Lui“ Harmsen ist Gelderns neue Drachtentochter. Am Altweiberdonnerstag nahm sie den Gelderschen Draak 2022 in Empfang. Am Ostwall besuchten sie die Organisatoren des Gelderschen Draaks, Karnevals-Kultur-Gesellschaft, Rheinische Post, Stadt Geldern und die Sparkasse Krefeld – alle natürlich geimpft und am Morgen noch einmal frisch getestet.

Unabhängig voneinander gab es gleich zwei Briefe, die Lui Harmsen für den Preis vorgeschlagen hatten. Das war zum einen Martina Wolters von Kita und Familienzentrum Am Rodenbusch und zudem Anja und Ludger Kanders. „Der Gelderner Draak ist eine Auszeichnung für besonders engagierte Frauen aus dem Gelderland, die sich nicht für sich selber, sondern ihre Mitmenschen einsetzen. Frauen, die für ihr ehrenamtliches Engagement alles tun würden. All dies und noch vieles mehr verkörpert Marie-Luise Harmsen“, hieß es im Vorschlag von Martina Wolters.

Lui oder Mama-Lu

Marie-Luise Harmsen, besser bekannt als Lui oder Mama-Lui, ist wohl nahezu jedem Kind und jedem Elternteil eines sportbegeisterten Kindes in Geldern ein Begriff. Gemeinsam mit ihrem Mann, Hartmut Harmsen, ist sie seit vielen Jahren im Vorstand des VC Eintracht Geldern tätig und kümmert sich um alle 250 Vereinsmitglieder, als wären es ihre eigenen Kinder. Mit Lui durch die Stadt gehen, ohne alle 50 Meter auf jemanden zu treffen, den sie kennt, ist unmöglich. Lui steht mit allen Spielerinnen und Trainern im engen Kontakt. Wenn jemand ein Problem hat (kann auch den außersportlichen Bereich betreffen), hat Lui stets ein offenes Ohr.

Ehrenamtliche Tätigkeiten

Einen Tag ohne Turnhalle? Unmöglich! Sie ist meist die erste in der Halle und macht all die Hintergrundarbeiten“, heißt es in dem Vorschlag. Anja und Ludger Kanders: „Egal ob es um Turniere, Spieltage, Weihnachtsfeiern, Fahrpläne, Trainingslager oder sonstige Veranstaltungen geht, ohne sie wäre vieles nicht machbar. Ohne die ehrenamtlichen Tätigkeiten von Lui hätte der Verein nicht zum Aushängeschild der Stadt Geldern werden können.

Durch ihre kommunikative Art ist sie bei Kindern, Eltern und Trainern sehr beliebt. Sie war und ist für viele junge Mädchen im Gelderland weit mehr als nur eine Trainerin.“

Martina Wolters hob besonders die enge Kooperation mit dem Bewegungskindergarten „Am Rodenbusch“ in Geldern hervor. Damit werde schon kleinen Kindern die Möglichkeit der Weiterbildung ihrer motorischen und sozialen Fertigkeiten geboten. Sie lernen spielerisch, wie viel Spaß Bewegung und Sport macht.

Spendenscheck Sparkasse Krefeld

Viel bewegt hat sie auch über die Kirmesfreunde Geldern. Dieser Kreis aus vier befreundeten Ehrpaaren verkaufte in seiner aktiven Zeit Buttons auf der Pfingstkirmes und steckte das Geld in soziale Projekten. So konnten Bewohner aus St. Bernardin oder die Kinder von Alleinerziehenden eine tolle Zeit auf dem Volksfest verbringen. Dirk Möwius von der RP legte ihr die Kette mit dem Draak, geschaffen in der Goldschmiede Martin Link, um. Für die Stadt Geldern dankte ihr Bürgermeister Sven Kaiser für den unermüdlichen Einsatz. Für die Sparkasse Krefeld überreichte Patrick Tekock den Spendenscheck über 500 Euro, die Lui Harmsen der Jugendabteilung und der Kita Am Rodenbusch zukommen lassen.

Von Prinzessin Melinda I. gab es neben der gereimten Gratulation natürlich auch ihren Orden für die neue Drachentochter. Und im nächsten Jahr gibt es dann hoffentlich wieder einen große Draak-Verleihung, bei der dann auch Lui Harmsen und ihre Vorgängerin aus 2021, Monika Friemel, noch einmal angemessen gewürdigt werden können.